籲居民離城 布宜諾斯艾利斯嚴陣迎示威

美派員助偵測監視

有反對G20的組織周四在國會大樓前方廣場舉行為期一整天的「人民峰會」；今日下午將有數千名左翼示威者抗議，但他們被禁前往兩個經常舉行抗議的地點。當地周三已有民眾示威，堵塞該市要道「七月九日大道」（Avenida 9 de Julio），抗議政府削減津貼和其他緊縮措施。

保安部長布里奇（Patricia Bullrich）稱政府得悉有人企圖在G20峰會期間製造大型暴力和混亂事件，當局會採取果斷行動制止。美國亦派出保安人員，協助阿根廷的雷達偵測、空中監視和預警能力。上周六，當局未能阻止布宜諾斯艾利斯足球隊河床的球迷襲擊對手球隊小保加的隊巴，保安能力受質疑。

（衛報/路透社）