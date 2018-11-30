G20分歧下開幕 中美成焦點 特朗普：關稅爭拗還有長路要走

特朗普料促開放市場 習立場難變

習近平與美國總統特朗普將在周六晚宴上會談，特朗普預計會敦促中國開放市場，容許美國公司競爭。《金融時報》引述熟悉談判的人士透露，自5月特朗普反駁中國談判代表有關雙方已同意暫緩加徵關稅的說法以來，北京的立場沒有根本改變過。中國副總理劉鶴當時稱，中國政府願意購買更多美國農產品，並繼續提高特定行業的外國投資上限，但他拒絕承諾對中國的「國家資本主義」模式作出結構改革。一名知情人士談及11月啟動的雙邊談判說：「中國在幾個月來一直沒有給予美國任何東西，只是開出與6個月前本質上相同的建議。習近平不想表現出弱勢，他可以或想要給予的東西並不多，雙方都只是試圖完成這個過程，以便看看明年會發生什麼。」

專家：G20無助停火 美恐收更多關稅

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘教授指出，對中國官員來說，特朗普的要求太高，「在G20峰會上，中國將反對貿易保護主義，並重申其願意深化和擴大國內改革。不過特朗普不想聽到這些話，他需要前所未有、非常具體且可執行的讓步。這些讓步將迫使中國很大程度改變其經濟模式和工業政策」。

國際貨幣基金組織（IMF）前中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）說：「G20會議最有可能的結果是雙方有一些安撫言論，但我認為最終你會看到美國推出更高和更廣泛的關稅。」

「習特會」前夕，美國貿易代表萊蒂澤（Robert Lighthizer）周三向中國開火，威脅若中國無法對其侵略性貿易政策作出「有意義改革」，會將美國對華汽車關稅提升至40%，即與北京目前對美國汽車徵收的關稅一樣。

華外交部促多協商減「揮大棒」

中國外交部發言人耿爽昨稱，中美當務之急是通過對話協商解決雙方的貿易爭端，對傳媒喊話，揮舞貿易制裁大棒於事無補。

今年是G20十周年，但各國代表在貿易和氣候變化問題上分歧大，令起草G20最後公報過程進展緩慢，最終可能會刪改至避開一些具爭議的議題。G20成員國代表周一起已在布宜諾斯艾利斯開會，商討公報內容。這是一份不具約束力的協議，將於兩天峰會結束時公布。

歐洲一名消息人士周二坦言：「會談很困難，但這並不意外。對於公報的談判仍在進行，很難預計結果。」法國財政部消息人士表示，美國官員正阻止任何提及《巴黎協定》的言辭，法國則推動公報提及反對保護主義，並承諾改革世界貿易組織（WTO）和全球商業規則。

一些代表稱，由於特朗普質疑氣候變化及採取保護主義政策，預計今年G20的公報內容可能會較溫和，以確保獲得特朗普支持。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二表示，目前不清楚是否會有最後公報，「若沒有，也沒什麼好難過的」。本月中舉行的亞太經合組織（APEC）會議就在分歧下首次未能就公報取得共識。

（綜合報道）