菲「反毒戰」警員槍殺少年 判監40年

17歲少年桑托斯（Kian Delos Santos）去年8月在馬尼拉北部市郊一條小巷被殺。警方聲稱他運毒，拒捕期間向警員開槍，警員出自衛殺死他。不過閉路電視顯示，桑托斯當時手無寸鐵，被殺前遭兩名警員拖行。一名目擊者作供稱，少年曾用雙手掩頭哀求警員勿殺他。事件曾引起民憤，觸發示威。法庭昨判處3名涉案警員長期監禁，即入獄20年至40年。死者家屬聞判後激動流淚，桑托斯的母親說：「我對判決感到高興，因這證明我兒無辜。警察若不停止他們的濫權行為，會被監禁終身。」

維權人士認為今次判決很重要，但質疑只限低級警員受罰，背後決策者仍未被追究。人權組織指出，判決可警告警方執法時須跟足程序，並要尊重疑犯的人權，但認為仍有千計在「反毒戰」中被殺者案件尚未獨立調查。

人權組織質疑決策者未被追究

杜特爾特曾多次表示，不會讓殺死毒販和吸毒者的執法人員入獄，但昨日判決後不久，其發言人隨即說：「這是謀殺。總統不會容忍這事。」菲律賓警方表示過去兩年多，共殺死近5000名拒捕的懷疑毒販和吸毒者，惟人權組織指實際數字最少是3倍，斥責這是違反人道的罪行。

（綜合報道）