美參院提案停援沙特攻也門

獨立參議員、前總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）聯同共和黨參議員邁克‧李（Mike Lee）及民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）提出動議，要求引用《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）限制美國政府需獲國會同意才可參戰的條文，停止美國對參與也門內戰的沙特聯軍提供支援，包括共享情報、訓練軍人及提供燃料補給等，但打擊伊斯蘭武裝分子的行動不受影響。

也門內戰引發全球其中一次最嚴重的人道危機，聯合國估計，自沙特率領的聯軍2015年展開軍事行動、支持也門總統哈迪政府至今，已有多達一萬人喪生，大多為平民。美國國務卿蓬佩奧及國防部長馬蒂斯會前勸阻議員提出動議，稱美國退出無助制止戰爭，更可能令也門局勢惡化，特別在獲伊朗支持的也門反對派胡塞武裝與也門政府下月初將在瑞典展開和談之際，美軍削減對沙特援助恐致負面影響。參議院最終以63對37票通過提出動議，並將展開辯論，最快下周表決，不過觀察家相信動議難在眾議院通過。

內閣官員：恐令也門局勢惡化

不少觀察家認為，今次結果反映經過沙特記者卡舒吉遇害案後，兩黨均期望華府對沙特採取更強硬立場。特朗普上周發表聲明，堅稱不肯定沙特王儲穆罕默德是否涉案，又稱兩國無論如何都將維持堅定盟友關係，遭批評「見利忘義」損害美國價值。周三參議院就卡舒吉案舉行閉門會議時，曾赴土耳其聽取案件相關錄音的中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）缺席，再惹白宮試圖隱瞞真相的質疑。

馬蒂斯會後向記者表示，已審閱所有相關情報，無看見證明王儲與案件有關的直接證據。

（綜合報道）