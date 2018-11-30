回應俄烏衝突 特朗普取消Ｇ20晤普京

德國總理默克爾昨表示俄羅斯要為危機負責，但強調不能以軍事手段解決，促俄烏雙方對話。

波羅申科接受德國《畫報》（Bild）訪問時說：「 德國是我們其中一個最緊密盟友，我們希望北約成員現在準備好重新部署在亞速海的軍艦，以協助烏克蘭及提供安全保障。」

烏總統促北約派艦支援

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼周三代表歐盟發聲明稱，歐盟密切關注刻赤海峽的局勢，準備充分與國際伙伴協調採取行動。

俄羅斯總統普京周三首次就危機開腔，聲言事件是烏克蘭策劃的挑釁行動，意在拖延大選和推動國際社會制裁俄羅斯。他在一個論壇發言時說：「說到黑海事件，這毫無疑問是挑釁。是現政權在明年3月的烏克蘭總統選舉前策劃的挑釁。據我所知，烏克蘭現任總統的支持率大概排名第5。有可能甚至無法進入第二輪投票，因此需要做些什麼，以激化局勢」。普京質疑，即使在克里米亞「回歸」俄羅斯和烏克蘭東部衝突之後，烏克蘭也沒實行戰時狀態，而現在只是一次不大的事件。烏克蘭國會周一通過實施30日「戰時狀態」，國會周三亦通過，按憲法規定於明年3月31日舉行總統選舉。

（法新社/路透社）