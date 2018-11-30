話你知：歐洲5島建營 收容逾萬難民

2015年至2016年初就有逾100萬名難民抵達希臘，不少人再取道前往其他歐洲國家。2016年2月希臘在歐盟要求下，宣布在萊斯沃斯島、希俄斯島、薩摩斯島、萊羅斯島及科斯島開設中心，以處理外地湧入的非法移民。據希臘傳媒，今年7月仍然有逾1.7萬名難民及非法移民在5個島上的收容中心生活。

澳洲的離島難民營引起不少爭議。到澳洲尋求庇護者都會被送到巴布亞新幾內亞的馬努斯島及瑙魯的難民營。

當地難民營屢爆人道爭議，2016年4月巴布亞新幾內亞法院裁定澳洲遣送難民到當地有違人權，4個月後澳洲宣布關閉馬努斯島難民營，但拒接收受影響難民，至今仍有約600難民滯留。瑙魯的難民營則繼續運作，收容約200名尋求庇護者。

建築師倡地中海建人工島

奧地利建築師德廷格（Theo Deutinger） 去年12月曾提出「非洲中的歐洲」人工島計劃，在意大利和突尼斯之間興建人工島成立一個難民共和國，避免非洲人蛇採危險的地中海旅程赴歐。

（衛報/Greek Reporter）