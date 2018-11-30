羅興亞難民「監獄島」曝光 孟加拉偏遠角落 54呎住一家

緬甸若開邦去年8月有羅興亞武裝分子襲擊軍警，觸發大規模鎮壓，約70萬羅興亞人逃離緬甸，加上原有難民，迄今約有100萬羅興亞人暫居於孟加拉邊境科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的臨時難民營。去年孟加拉政府宣布在距本土約30公里的巴山查爾島（Bhasan Char）興建庇護所，逐步將約10萬名羅興亞難民遷移當地，以紓緩難民營擠迫情况。

靠船艇出入 需時逾3小時

巴山查爾島是沉積島，位於孟加拉東南部的梅克納河（Meghnae）河口，約20年前逐漸形成，面積約6.7平方公里，只能靠船艇出入，前往本土需時逾3小時，此前未有人煙。當局原定今年10月開始遷移，但其後延至明年初。

當局從未發布官方照片或提供興建計劃詳情，至今只有特定的聯合國人員及孟加拉官員曾登島視察。有匿名官員去年向《衛報》透露，該島位處低窪，雨季時會浸沒在水下數呎，根本不可能建屋居住。

沉積島易水浸 不宜住人

《衛報》獲得匿名關注人士本月潛入島上拍攝的影片，可見島上已建成多幢水泥建築物，每幢約有25個居住單位及一個洗手間，每個單位供一個難民家庭入住，面積只有2米乘2.5米（約54平方呎），並有裝上鐵枝的小窗。拍攝者稱，島上由孟加拉海軍全權管理，除駐守軍人外只有建築工人，其他人嚴禁出入。他形容該島「感覺像監獄多於難民庇護所」，令人毛骨悚然。孟加拉難民專員卡拉姆（Abul Kalam）拒絕評論。

多個人權組織多番質疑遷移羅興亞難民計劃至巴山查爾島的可行性，例如一旦遇上洪災或受風暴吹襲，如何撤離萬計難民將成難題。人權觀察亦警告，與本土隔絕的巴山查爾島恐令難民喪失行動自由，令當地變成難民拘留中心，長遠難以維持。

關注羅興亞問題的人權組織Restless Beings副總監艾哈邁德（Mabrur Ahmed）稱，離島難民庇護所是又一無視羅興亞人意願、試圖強行解決羅興亞人問題的無效方案。他說，以往15年來將羅興亞人遷離現有社區、搬到離島的方案反覆出現，「那似是孟加拉政府的實驗多於真正提供協助」。聯合國發言人稱，雖然在巴山查爾島設庇護所的計劃是否可行仍有疑問，但歡迎嘗試緩解科克斯巴扎爾人滿為患的方案。

孟加拉政府本月15日亦曾展開羅興亞難民自願遣返計劃，但難民擔心人身安全而拒絕離開，數千難民抗議孟加拉政府派軍警以武力強迫遣返。聯合國斥做法令羅興亞人陷入即時危險，孟加拉其後暫緩計劃。

（衛報/孟加拉時報）