聯國報告︰全球碳排放回升 歷史新高

警告按目前進度 世紀末升溫3.2℃

報告分析現有溫室氣體排放量與控制全球升溫的目標排放量之間的差距，指出2014至2016年間全球經濟適度增長，源自全球工業與生產能源的二氧化碳排放量亦保持穩定，但去年隨經濟增長，排放量亦增加了1.2%，整體溫室氣體排放量更達至535億噸的史上新高。

為達到《巴黎協定》將全球升溫幅度控制在1.5℃以內目標，全球的排放量必須在2020年封頂，但報告指出，按目前排放數據，即使到2030年，仍只有57個國家的排放量達頂峰，約佔全球排放量的60%，全球於本世紀末恐將升溫3.2℃。

報告稱，目前逾7000個城市及6000間企業承諾行動，有可能在2030年前助每年減少190億噸二氧化碳排放，足以令全球升溫幅度控制在2℃內。另外，政府加強徵收碳稅亦有助減少碳排放，現時近半源自化石燃料的碳排放完全沒有徵稅，而10%徵稅幅度僅能達到升溫2℃的目標。

參與撰寫報告的德國科學家盧德爾（Gunnar Luderer）稱，各國下周將於波蘭氣候峰會上就如何落實《巴黎協定》目標商討，期望報告助推動各國訂立更進取目標。

（綜合報道）