俄軍加強部署 烏警告爆「全面戰爭」

【明報專訊】俄羅斯扣押烏克蘭海軍船舶和人員而引發的地區緊張局勢有升溫趨勢。俄國國防部表示將在克里米亞部署最新款S-400地對空導彈防禦系統。烏克蘭總統波羅申科亦聲稱俄國自9月中旬就在邊界增加軍力部署，坦克數量增加了3倍，認為有發動全面戰爭之勢。俄國總統普京昨稱，邊防人員扣留烏克蘭船艦和人員，只是依法保護邊境。
克里米亞添置S-400防空系統
俄羅斯國防部南部軍區發言人周三告訴俄國國際文傳通訊社，4個S-400防空系統大隊稍後將部署於克里米亞。國營俄新社說，這批系統將於年底前投入運作。自2017年起，克里米亞半島已設置3組S-400。這種俄製新款系統配備反彈道導彈能力，又可同時擊落方圓400公里內36架飛機，足以讓俄國控制黑海大部分上空。
烏克蘭總統波羅申科在個人網站稱，俄軍大規模攻擊烏軍船舶，又沿烏克蘭國境屯駐重兵。他展示9月17日、9月24日和10月拍到的衛星照片，證明俄國在距邊界18公里處設置軍事基地，以及宣稱俄國壓境基地的坦克數量增加了3倍。他說：「這就是為什麼我不希望有人認為這是一趟小事。本國正受到俄羅斯聯邦全面戰爭的威脅……沿我國整個國界部署的部隊數量在急劇增加。」不過他同時表示，那些坦克在周日事發後未有異動。他周二晚又對美國國家廣播公司說：「我們會為我們的自由、民主和土地而戰。俄羅斯人要是攻擊我們，要付上龐大代價。」
另外，克里米亞辛菲羅波爾（Simferopol）法院周二下令把在刻赤海峽扣押的24名烏克蘭人提堂（包括受傷留院3人），全數羈留兩個月再候聆訊。莫斯科指控他們周日非法闖入領海，倘罪成可被判監6年。
烏克蘭駐德國大使梅爾尼科（Andrij Melnyk）昨日受訪時，促請德國等西歐國家盡快加強制裁俄羅斯，完全禁止從俄羅斯入口能源，以及擱置由俄國至德國的北溪天然氣管道2期（Nord Stream 2）計劃。烏克蘭本就擔心該預定2019年竣工的輸氣管，將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，同時減少經由烏克蘭輸送，損害基輔原有1年多達20億美元的收入（約佔該國國內生產總值1.5％）。
特朗普考慮取消G20見普京
美國國務院以「危險升級」形容俄方所為，表示華府希望歐洲盟友給予烏克蘭更大協助。美國總統特朗普周二表示，可能會取消原定趁出席阿根廷20國集團峰會時與普京會晤的計劃。
（綜合報道）