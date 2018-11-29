俄軍加強部署 烏警告爆「全面戰爭」

克里米亞添置S-400防空系統

俄羅斯國防部南部軍區發言人周三告訴俄國國際文傳通訊社，4個S-400防空系統大隊稍後將部署於克里米亞。國營俄新社說，這批系統將於年底前投入運作。自2017年起，克里米亞半島已設置3組S-400。這種俄製新款系統配備反彈道導彈能力，又可同時擊落方圓400公里內36架飛機，足以讓俄國控制黑海大部分上空。

烏克蘭總統波羅申科在個人網站稱，俄軍大規模攻擊烏軍船舶，又沿烏克蘭國境屯駐重兵。他展示9月17日、9月24日和10月拍到的衛星照片，證明俄國在距邊界18公里處設置軍事基地，以及宣稱俄國壓境基地的坦克數量增加了3倍。他說：「這就是為什麼我不希望有人認為這是一趟小事。本國正受到俄羅斯聯邦全面戰爭的威脅……沿我國整個國界部署的部隊數量在急劇增加。」不過他同時表示，那些坦克在周日事發後未有異動。他周二晚又對美國國家廣播公司說：「我們會為我們的自由、民主和土地而戰。俄羅斯人要是攻擊我們，要付上龐大代價。」

另外，克里米亞辛菲羅波爾（Simferopol）法院周二下令把在刻赤海峽扣押的24名烏克蘭人提堂（包括受傷留院3人），全數羈留兩個月再候聆訊。莫斯科指控他們周日非法闖入領海，倘罪成可被判監6年。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼科（Andrij Melnyk）昨日受訪時，促請德國等西歐國家盡快加強制裁俄羅斯，完全禁止從俄羅斯入口能源，以及擱置由俄國至德國的北溪天然氣管道2期（Nord Stream 2）計劃。烏克蘭本就擔心該預定2019年竣工的輸氣管，將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，同時減少經由烏克蘭輸送，損害基輔原有1年多達20億美元的收入（約佔該國國內生產總值1.5％）。

特朗普考慮取消G20見普京

美國國務院以「危險升級」形容俄方所為，表示華府希望歐洲盟友給予烏克蘭更大協助。美國總統特朗普周二表示，可能會取消原定趁出席阿根廷20國集團峰會時與普京會晤的計劃。

（綜合報道）