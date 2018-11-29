印尼公布上月空難初步報告 獅航感應器失靈 「人機角力」終墜海

印尼獅航（Lion Air）波音737 MAX 8客機上月29日上午6時21分從雅加達飛往邦加檳港（Pangkal Pinang），飛機起飛不久機師就發現飛機有問題，要求折返，但起飛11分鐘後就墜落爪哇海，機上189人全部罹難。印尼國家運輸安全委員會昨日公布首份調查報告指出，客機飛行資料儀（俗稱黑盒）數據顯示，客機在起飛後約1分半鐘飛至超過2000呎高空時，飛機突然在不足30秒內下墜至約1200呎，之後再慢慢爬升至5000呎。當時副機師曾向地面控制塔查詢飛機高度和速度。30秒後，機師報告飛機出現控制問題。

感應器誤當失速 「按下」機頭俯衝

當飛機襟翼收起後，飛機速度監測系統再出現問題，由起飛後4分鐘直至墜毁的7分鐘內，客機機頭自動下垂接近30次，顯然是由於自動系統接收到錯誤的感應器偵測數據，導致機頭持續自動下垂。機師在自動下降的機頭每次向下後均最少1次嘗試拉高機頭，但最終「人機角力」失敗，飛機在最後半分鐘內由4000至5000呎的高度直插海中。國家運輸安全委員會日前表示，獅航客機出事時機頭突然向下，墜海一刻的速度高達每小時720公里。

波音公司日前已向使用737 MAX型客機的航空公司發出安全警告，指飛行控制系統讀數錯誤可能會導致飛機以大角度俯衝墜落，警告機師須以現行程序處理問題。這項安全警告是根據這次空難蒐集的初步數據而成，提醒機師遇到監測飛行角度的「攻角」（angle of attack）感應器發出錯誤數據時的處理方法。該感應器會將空氣經過的速度和機頭角度數據傳給電腦，用於監測飛機是否有失速可能，若可能失速，電腦就會自動控制飛機機頭向下以增加機速。

獅航早知問題 機師沒轉人手操作

國家運輸安全委員會指出，失事客機最後4次飛行都出現速度監測問題，但機師都能關掉自動系統讓飛機繼續安全飛行。報告指出，飛機在最後一次起飛時，「攻角」感應系統已被更換，但系統在更換後，左右兩個感應器讀數繼續出現偏差，「角度誤差率」高達20度，而今次機師卻沒有關掉自動系統。

報告指出，這客機的速度監測多次出現問題，不適合飛行，但獅航還是繼續讓它飛行，又沒有將之前飛機遇到的問題通報出事航班機師，因此獅航必須改善飛航安全並加強記錄飛機維修工作。《華爾街日報》引述3名消息人士稱，調查當局將會首要了解獅航負責更換感應系統的工程人員是否犯錯，以及為何獅航不先為這架安全紀錄有多次問題的客機作空載測試。

雖然報告未對為飛機失事原因作出完整結論，但可以確定的是，已排除客機失事是人為蓄意造成。客機的通話紀錄儀仍未找到，找到的話將有助得知機師當時的應對方法。

（紐約時報/CNN/華爾街日報）