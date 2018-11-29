坦桑尼亞總統：附帶條件少 寧受中國援助

馬古富力（John Magufuli）周二出席首都達累斯薩拉姆大學一座圖書館的開幕禮。該圖書館耗資936億坦桑尼亞先令（約3.2億港元），獲中國援助興建。他在典禮中發表演說，稱中國的金援「不會與任何條款掛鈎……當他們決定給你援助，他們就直接給你」。馬古富力又稱，中國曾在許多發展範疇上對坦桑尼亞伸出援手，坦國政府將繼續與中國加強關係。

路透：回應西方施壓改善人權要求

路透社稱，這番言論被視為馬克富力對該國近月接連遭西方多國威脅停止金援、要求改善人權狀况的回應。本月中丹麥宣布因關注坦桑尼亞打擊同性戀的政策，以及一名坦桑尼亞高官「不可接受的恐同言論」，決定凍結向坦桑尼亞提供980萬美元（約7640萬港元）援助。世界銀行亦批評坦桑尼亞禁止懷孕少女就學的政策，將一筆3億美元教育計劃貸款擱置。至於坦桑尼亞的主要發展伙伴、每年提供逾8800萬美元（約6.9億港元）援助的歐盟，本月亦表明會就坦桑尼亞人權問題，對援助政策展開全面檢討。

與此同時，中國過往10年間大幅增加在非洲投資，並承諾未來3年間將撥款600億美元（約4680億港元），用作向非洲各國投資、提供援助及借貸。美國約翰‧霍普金斯大學統計，中國2000年至2015年向非洲貸款已超過940億美元（約7332億港元）。不少歐美傳媒及觀察家指出，非洲多國日益依賴中國資金，恐致債台高築而要向中國作出更多妥協，甚至變成「被另類殖民」，部分案例亦令非洲輿論開始討論中國投資利弊。例如其中一個有最多中國資金湧入的非洲國家埃塞俄比亞，今年7月就表明因政府債務已佔GDP的59%，有意減少中國債務。

中國外交部發言人華春瑩今年9月曾就「中國債務陷阱」的批評作回應，指出2000至2016年中國對非貸款僅佔非洲整體對外債務1.8%，沒有任何非洲國家投訴因中國借貸導致債務危機。她強調西方國家與中國同樣有向非洲提供資金，而將中國資金視為陷阱是毫無道理，盼部分西方論者客觀、公正地看待中非合作。

（BBC/路透社）