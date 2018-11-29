美阻法官提名 世貿上訴機構面臨停運

中方斥美綁架國際組織

中方5月曾就美方阻撓上訴機構法官提名一事提出質疑，指形同將國際組織變成「人質」，但美國駐世貿大使習達難（Dennis Shea）反駁指，是中國單方面持續削弱全球開放和公平貿易制度。他此後不時發炮，批評上訴機構越權和打破自身規則等。

在上訴機構淪為美國眼中釘之際，歐盟周一公布世貿爭端解決機制改革的兩項提案，一項是跟中國和印度聯合發布，另一項還包括加拿大、挪威、新西蘭、瑞士、澳洲、韓國、冰島、新加坡和墨西哥。針對上訴機構的爭議，提案內容包括：一、向即將卸任成員設置新規則，以釐清他們可以續留什麼案件，以完成正在處理的上訴程序；二、確保上訴程序會按世貿規則的90日內完成，除非涉案各方皆同意延長；三、釐清上訴機構可以處理的法律議題不會包括各國本身法例的定義；四、表明上訴機構只應處理爭端必須調解的議題；五、提出年度會面，讓世貿成員國和上訴機構公開商討判案的系統性議題和趨勢。

習達難10月曾稱不會支持歐盟的提案，但未知華府官方正式立場。歐盟官員承認新提案的目的是全面解決美國的所有疑慮。