內地專家：為中國設夾心類別很搞笑

對外經貿大學中國世貿組織研究院院長屠新泉對本報表示，世貿組織有164個成員國，如果為了中國要單設一個「發展中國家」和「發展國家」之間的級別「很搞笑」，質疑這等於在世貿中孤立中國，「他們（歐美）是覺得你現在承擔的義務還不夠，他們覺得中國是發達國家了，應該承擔和他們一模一樣的義務」。

「等同孤立中國」

他指出，中國加入世貿時是發展中國家，但並沒有享受太多發展中國家的待遇，而承擔的開放義務高於大部分發展中國家，關稅比印度、巴西、阿根廷低得多，農產品關稅比挪威、瑞士這些發達國家低得多，「特朗普經常說中國汽車關稅25%，但他從來不說自己卡車關稅也是25%。我們人均GDP不到9000美元，韓國30000多美元的人均GDP，平均關稅是13.5%，是我們的1倍（註：中國11月降稅後為7.5%），這是什麼道理？」

屠新泉認為，世貿發展中國家和發達國家集團之間矛盾突出，在多哈談判尤其明顯，但現在問題是美國想把中國單列出來，變成中國和發達國家的矛盾，「因為中國和發達國家之間的矛盾明顯高於其他發展中國家」。對於中國現時的發展水平，屠新泉認為看人均指標是世界銀行公認的標準，中國仍是發展中國家。

美「擺中國上枱」製矛盾

他表示，世貿改革要堅持世貿成員共同參與和協商一致的原則，不能少數國家說了算，中方關於完善解決爭端機制的提案是和歐盟、加拿大等10多個成員一起提交。

明報記者 鄭海龍