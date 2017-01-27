WTO改革燃火頭 中國捍衛「發展中」地位 發達國不滿優待 學者倡增設國家類別

明報記者 周宏量

中國經過15年談判，2001年加入世貿，當時中國作出一系列承諾，包括開放新市場、增加外資企業對合資企業的佔有比例等。中國在1990年代的關稅是全球最高之一，但大幅逐步調低關稅。據世銀數據，中國2016年的加權平均關稅率為3.6%，低於印度及墨西哥等發展中國家。

美前部長質疑中國經濟外交定位矛盾

歐美近年一直質疑中國未完全履行開放市場承諾，亦質疑中國2011年取代日本進佔為全球第二大經濟體，不應還被視為「發展中國家」，進而享受世貿法規容許的「特殊和差別待遇」（S&D）。白宮今年1月在提交給國會的報告稱，中國當年加入世貿的條件未足以令該國擁抱市場主導經濟，而世貿規則亦不足處理中國。報告甚至稱，美國當年支持中國加入世貿是錯誤。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）本月批評世貿罰則太輕，變相縱容中國不守規則，繼8月後再次拋出「逐走中國」的建議。

奧巴馬時代的商務部長普里茨克（Penny Pritzker）今年8月撰文批評，中國多年來一直對着美國自稱是「發展中國家」，不應必須履行美國等發達國家的相同標準，她質疑中國一邊自認是發展中國家，又要跟美國建立「新型大國關係」，自相矛盾。

經濟總量大 中國人均GDP屬「發展中」水平

目前，世貿協定並無定義何謂「發展中成員」和「發達成員」，只依賴各成員自己宣布，但其他成員可以就部分成員動用S&D條款提出申訴。

美國前代理副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）向本報稱，世貿成員愈來愈多，需要新的規則以應對國家主導經濟帶來的挑戰，包括國有企業、補貼和產能過剩等，貿易爭端的調解機制亦需要調整。她稱，中國及個別世貿成員國是時候宣布自己是「發達國家」。她認為，中國身為全球第二大經濟體，應以身作則。她認為，世貿若要繼續有效，各成員要同意就發展中國家的定義採取嚴謹和客觀的標準，而非繼續依賴現有的自我選擇程序。

中國近期反覆重申，仍是發展中國家。總理李克強本月在新加坡演說時便解釋，中國經濟總量雖大，但人均GDP只相當於世界平均水平的80%左右，雖然近年新產業及新模式等發展快，但產業整體仍處於全球中低端。他又指中國城鄉發展尚不平衡，教育、養老、醫療、衛生等社會保障和發達國差距很大。他亦強調，中國加入世貿時，部分領域承擔的義務遠超發展中成員，甚至接近發達成員。

根據世銀數據，中國的人均名義GDP為8827美元，排名71；美國則為59,531美元，排名第7。香港科技大學中國跨國關係研究中心主任崔大偉（David Zweig）便向本報稱，從人均收入看，中國肯定屬發展中國家水平，中國亦未像韓國般已跨過中產收入陷阱的轉型，但若說中國仍有很多赤貧人口，則美國很多地方也有。他認為，也許需要在「發展中國家」和「已發展國家」之間設立新的範疇，以更準確反映現實。

（G20前瞻系列之四）