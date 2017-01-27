ICIJ揭隆胸物料致癌真相

絨面物料疑致罕見癌

2017年全球約170萬婦女隆胸，同時有17萬人要再做手術取走乳房植入物。報道稱愈來愈多科學文獻指出絨面隆胸物料與罕見癌症「間變性大細胞淋巴瘤」（anaplastic large cell lymphoma ， ALCL）有關，全球至今已知615宗個案，其中16人死亡。

在法國，85％隆胸的婦女都是選用絨面填充物，該國國家藥品安全管理局建議整容醫生直到調查出絨面填充物與罕見癌症的關聯之前，先改用平滑面的隆胸填充物。

政府監管寬鬆 廠商瞞報傷亡

數據亦指出，美國無隆胸女性罹患ALCL的機率僅為億分之三，但已有252宗使用絨面材質隆胸的個案確診患有淋巴瘤，專家估計實際患者為800至1000人左右。

美國食品及藥物管理局（FDA）今年3月曾發出警告，指接受絨面物料隆胸的女性，有罹患ALCL的風險。FDA報告指出，絨面矽袋表面較為粗糙，某些女性可能產生刺激反應發炎，促進淋巴瘤增生。另有理論認為，絨面容易積存細菌，導致長期感染，演變為癌症。

報道指出各國監管不夠嚴謹和有系統追蹤，生產商也隱瞞隆胸傷害報告。

（綜合報道）