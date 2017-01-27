科技新知﹕美企推DIY基因改造樹蛙套裝引爭議

套裝特價2330元

這個基因改造青蛙套裝由美國基因工程公司The Odin販售，周一售價因應「網上星期一」活動，由原價499美元（約3890港元）減至299美元（約2330港元）。每個套裝包括6隻來自美國喬治亞州或路易斯安那州的綠色樹蛙（學名Hyla cinerea，圖）、兩個籠子、食物（活蟋蟀）、苔蘚、針筒、麻醉劑（苯佐卡因，Benzocaine）、基因改造混合物和磅秤等。民眾每周要先為樹蛙注射麻醉藥，然後再注入基因改造混合物料，令樹蛙肝臟增加製造第一型類胰島素生長因子「IGF-1」——被指與肌肉、軟骨和其他細胞增生有關的蛋白質。

基因改造樹蛙的身體會加速成長，按該公司的測試顯示，基因改造樹蛙在5星期測試期內的平均體重會增加25%，有些甚至重一半，較正常樹蛙增重1%高得多。不過公司強調，是否大幅增重仍要視乎樹蛙的生活環境，如果食物不足或受到驚嚇，甚至是注射技巧欠佳，體重增幅都會降低。

基因改造加速樹蛙成長

套裝今年9月推出後引起廣泛爭議。首先，不清楚注射該試劑會否傷害青蛙，雖然公司強調這種基因改變只針對質體DNA（plasmid，在細胞的染色體或核區DNA之外，能夠自主複製的DNA分子）而非基因組（genome）DNA，因此不會遺傳下一代，但萬一基因改造樹蛙逃到野外，如何影響大自然仍是未知之數。另外，在沒有監察下，小童有可能誤用該套裝，例如為其他動物或自己注射「做實驗」，後果亦難以預料。英國國家反動物實驗協會（NAVS）去信美國食品及藥物管理局（FDA），指套裝除了威脅樹蛙生命，也可能危害其他動物、人類和環境，一般人為樹蛙注射，令人質疑動物是否被不當對待。該組織要求FDA調查The Odin和其產品。

在產品網頁上，The Odin強調推出DIY基因改造套裝的目的，是教育人們有關基因工程的知識，並鼓勵公眾自行動手參與劃時代科技。對於動物權益，公司稱購買者須先在網上接受問卷測試，合格才可購買套裝，以確保明白如何處理整個過程。公司強調，套裝不受美國政府監管，而美國動物福利法不保護青蛙之類的冷血生物。不過，FDA發言人回應稱，法例會監管經刻意基因改造的動物，而這些DIY基因改造產品都違反法例，在安全上亦有疑慮。

FDA稱實驗違法安全堪虞

The Odin 36歲創辦人蔡納（Josiah Zayner）擁有芝加哥大學生物化學和生物物理博士學位，曾任職於美國太空總署（NASA），負責研究用於火星的人工生物工程細菌，在業內薄有名氣。2017 年，他曾利用基因編輯技術CRISPR改變自己的左手基因，以增加肌肉生長，並將過程在網上直播。他又曾吞下以朋友糞便製造的藥丸以醫治胃病，和嘗試基因改造其皮膚細胞，令某部位顏色變深。

（綜合報道）