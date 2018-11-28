俄播船員錄影認挑釁 烏指「被認罪」 基輔通過實施「戰爭狀態」一月

克里米亞法院下令拘留

烏克蘭國會周一晚通過在全國27區之中的10個「最易蒙受俄國攻擊」區域，包括跟俄國接壤的地帶、黑海與亞速海的海岸，實施為期30天的「戰爭狀態」，較總統波羅申科原來提請的短了一個月。烏克蘭政府在此法令下，有權動員受過軍事訓練的國民，規管傳媒，以及限制戒嚴地區的公眾集會。

俄國周日在刻赤海峽以「非法進入領海」、無視邊境衛隊警告為名，扣押了烏克蘭兩艘海軍炮艇及一艘拖船。烏克蘭國家保安局（SBU）局長格里察克（Vasyl Hrytsak）昨質疑俄方動用過分海空武力，包括軍機發射了兩枚「無制導作戰導彈」攻擊烏方船艇，導致6人受傷，包括一名重傷的國家保安局反情報軍官。

俄羅斯一間國營電視台周一晚播放部分羈留船員接受俄羅斯聯邦安全局（FSB）的盤問片段；其一叫列索沃伊（Vladimir Lesovoy）的烏克蘭SBU官員說，烏克蘭軍船在刻赤海峽的活動「具有挑釁性質」。烏克蘭海軍指揮官沃龍琴科（Igor Voronchenko）駁稱是船員受壓作假口供。

普京致電默克爾 促阻烏妄動

俄方批評烏克蘭的反應可能製造地區緊張。俄羅斯總統普京在跟德國總理默克爾通話時，表示希望柏林阻止烏克蘭當局有「進一步鹵莽行為」。普京質疑基輔周日「對抗」，是波羅申科為爭取明年大選的連任支持，以及促使歐美對俄國實施更大制裁，作出的挑釁。

今次事件令烏克蘭局勢自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來再度緊張。英國、加拿大、法國、德國等皆表態支持烏克蘭。美國駐聯合國大使黑利譴責俄羅斯「蠻橫侵犯」烏克蘭主權，國務卿蓬佩奧則呼籲烏、俄雙方領袖接觸化解局面。總統特朗普表示不高興這種局面，但願最終得以理順。

（路透社/彭博社/BBC）