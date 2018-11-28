人權組織促阿根廷控沙特王儲戰爭酷刑罪

主導空襲也門平民 違禁使用集束彈

人權觀察組織周一將請願書送交阿根廷一名聯邦檢察官，要求援引阿根廷法例中的「普遍管轄權」（universal jurisdiction）法規起訴穆罕默德。請願書稱，穆罕默德要為沙特在也門多次違反國際法負責，包括「無差別和不成比例地空襲平民」及使用國際禁用的集束彈。人權觀察記錄了多達90宗「顯然非法的聯軍空襲」，當中被擊中的有民房、市集、醫院、學校和清真寺等。今年8月聯軍炸中一輛校巴，最少26名學童喪生。人權觀察表示，攻擊若執行時帶有犯罪意圖，就可能犯下戰爭罪，而且沙特為首的聯軍還對也門的海空交通實施封鎖，嚴重限制運送食物、燃料及藥物，令數百萬平民面對飢餓和疾病。

請願書亦指控在穆罕默德掌權下的沙特政府，涉嫌酷刑虐待沙特人民。請願書亦引述土耳其傳媒報道，卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館被殺前遭虐打。

卡舒吉案或不符「違反人權罪」

人權觀察的請願書已轉交到曾處理過多宗國際人權案件的聯邦檢察官岡薩雷斯（Ramiro González），他必須決定阿根廷憲法賦予的普遍管轄權對沙特王儲是否適用。普遍管轄權容許嚴重違反人權的案件，可以在任何地方提出起訴。不過，縱使引起國際抨擊的卡舒吉被殺案被指是王儲幕後指使，但阿根廷傳媒引述司法界消息指出，要作出這類起訴「非常困難」，又稱卡舒吉謀殺案可能不符合「違反人權罪」的條件。

《紐約時報》指出，阿根廷的調查焦點相信會集中在沙特軍事干預也門內戰上。不過，外交豁免及其他形式的豁免權可能最終令王儲不會被起訴。

（綜合報道）