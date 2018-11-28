崔天凱警告中美貿戰撕裂全球市場

崔天凱表示，今次「習特會」是距離特朗普去年11月國事訪問中國約一年，認為兩位領導人必須對中美關係發展方向提出明確戰略指引，希望能在經貿上推動進一步進展。他指出，貿易談判必須展現善意，立場要「清楚一致」，不能達成協議隔天就反悔。他表示，若中美貿易戰持續，全球一體化市場可能面臨分崩離析的風險，不符合各國利益，一旦發生2008年金融海嘯的經濟危機，他不確定在當前氣氛下，各國是否還能像10年前那樣，願協調政策及刺激經濟措施來應對。

特朗普：「極不可能」暫緩加關稅

以往中國會靠一些中間人與美國溝通，但現在這些人影響力已大不如前，崔天凱認為美國不聽取經驗豐富人士的意見，難以更好地維護美國利益。他說，中美都應聽取如美國前財長保爾森等人的寶貴建議，「我經常跟保爾森、（美國前國務卿）基辛格、（美國私募基金黑石集團創辦人）蘇世民及美國商會代表交流，聽取他們對形勢的分析和看法」。

被問到一些美國公司指摘北京施壓，強迫他們轉讓技術，崔天凱稱，有關企業從不向中國當局提出具體案例，卻向美國政府告狀。他堅稱，中國沒有強迫技術轉移，有些案例是「技術換市場」，純屬企業間的商業交易，並非強迫，如果不滿大可一走了之。

特朗普周一接受《華爾街日報》訪問，表示將如期提高對中國商品關稅至25%，並稱自己「極不可能」接受北京暫緩提高關稅的要求。美國9月24日起對2000億美元中國商品徵收10%關稅，原定於2019年1月1日起調高至25%。

特朗普稱，美國不大可能同意中方的要求，稱「唯一的協議是中國開放市場，允許來自美國的競爭」。他還揚言，若與中國談判不成功，會對餘下的2670億美元中國商品徵稅，稅率為10%或25%。

（華爾街日報）