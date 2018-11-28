美國怕失第一 中美相爭勢惡化

馬凱碩在書中表示，非常憂慮美國社會出現「誰令美國失去第一」這辯論，因為美國人一直未有正視中國崛起的現實。他憶述，2012年在達沃斯曾主持「21世紀美國權力的未來」的小組研討，一開始提問：「美國會失去第一嗎？」與會者都強調美國一直會是第一，馬凱碩便稱有預測指美國可能10年內會退居第二，問美國屆時會否適應。參議員科克（Bob Corker）當時表明，若世界開始相信美國可能不再是第一大國，美國人心理必定不能接受。

時隔6年，馬凱碩向本報說，中美競爭肯定會在未來數十年持續惡化，而這是正常發展。他指出，中國低估了美國總統特朗普的意志。至於美國副總統彭斯上月初發表的特朗普政府對華新政策演說，他認為彭斯說法過於極端，中國並無意拉倒特朗普，但中國也不是毋須改變，其中強制科技轉移和企業補貼是尤其理應處理的議題。

中國讓步難改美政策

他解釋，若能解決這兩項議題，將可確保美國商界支持中美友好，不幸的是美資企業漸被中方邊緣化。

被視為對華態度友好的美國前財長保爾森接受《金融時報》訪問時便警告，「美國商界已由（中美友好的）支持者轉成懷疑者，甚至是敵對者。」不過，馬凱碩承認，中方放棄強制科技轉移和企業補貼，也肯定不足以改變美國對華政策，但至少可為中美鬥爭降溫。