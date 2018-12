新加坡前駐聯國大使馬凱碩分析時局：美破壞多邊主義自廢武功

明報記者 周宏量 林康琪

中印可「接棒」為全球作貢獻

馬凱碩1984年至1989年及1998年至2004年擔任新加坡駐聯合國大使,一直促西方應正視亞洲崛起的現實,鞏固多邊主義體制。他在2013年著作《大融合:東方、西方,與世界的邏輯》(The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One World)中,提到全球挑戰已令各國難以獨善其身,首屆G20峰會在2008年金融海嘯後召開便是一例。當時西方意識到危機並非可以單獨應付,因此便聯同中國及印度等國家共同商議應對危機。

不過,他提到大融合其中一個障礙是美國是否願意跟其他國家分權並合作鞏固多邊體制?他指多邊主義體制雖然是美國發展出來的理念,但美國一直對此舉棋不定,如前國務卿奧爾布賴特便嘗言「多邊主義對美國人來說是差勁的字眼」。馬凱碩當時警告,美國即將失去全球第一大經濟體位置,應該改弦易轍,讓新興國家分享更多權力及承擔更多責任,鞏固二戰後的以規則為本的世界秩序,改進環球治理。

美對多邊主義體制舉棋不定

美國總統特朗普去年上台後,對多邊主義的質疑變本加厲。特朗普以「對美國不利」為由,接連退出多個多邊主義體制,先是退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」 (TPP),接着宣布退出2015年簽署的《巴黎協定》,亦不時批評聯合國及世界貿易組織等機構。

馬凱碩說,特朗普現在無視全球規範、削弱全球多邊體制是一大錯誤,而中國和印度可以延續現行的多邊主義秩序。他說:「現時的多邊主義體制是二戰後西方給全世界的禮物,不是中印所建,但這體制現時卻有利於中印,尤其是全球貿易秩序和全球經濟秩序,因此中印在利益驅使下也有動機維持多邊體制。」

忽視中印崛起 西方優勢消失

馬凱碩在新書Has the West Lost?(暫譯:西方迷失了嗎?)一書中,點出美國及西方此前犯下的3個錯誤,忽視中印崛起,未有做好準備,導致西方現時瀰漫着對優勢消失的悲觀情緒。1990年冷戰結束,西方自信未來各國都會邁向西方的自由主義民主,忽視中國和印度此後的崛起。到了2001年,中國加入世貿,代表8億勞工投入環球貿易體系;美國當時忙於反恐戰,西方未有正視中國加入世貿對環球貿易的影響,也沒有及時為歐美勞工做好保護,埋下今日職位流失民怨四起的伏線。到了2014年,以購買力平價指數(PPP)計,中國超越美國成為全球最大經濟體,但西方仍然未有正視。

特朗普政府一直聲言中國加入世貿後不守規則。不過馬凱碩質疑,特朗普政府部分官員根本不想改革世貿,而是想摧毁世貿。他說:「如果美國自感更有道理,理應將問題送上世貿仲裁,而非削弱這個全球多邊主義機制。」他稱,特朗普政府官員根本想摧毁世貿,會是戰略錯誤。

