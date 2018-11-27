錯位共識致「分手」 分析：美國自大 中國過強

明報記者 周宏量

早在今年春季，奧巴馬時代亞太外交政策高官坎貝爾（Kurt Campbell）和拉特納（Ely Ratner）已在《外交事務》發表文章，批評美國過去數十年的接觸政策，基於自身可用國力形塑中國發展方向的錯誤假設，中國非但未如華府所願的政治和經濟開放，反過來嘗試挑戰美國。中美問題專家趙穗生和崔大偉皆認為，華府一廂情願希望中國「變得像美國」，才會換來失望。

美一廂情願盼華「美國化」

香港科技大學中國跨國關係研究中心主任崔大偉（David Zweig）同意華府有錯誤期望，「美國希望中國會變成美國，但中國不會成為美國」。他提到美國時任副國務卿佐利克2005年要求中國成為世界事務的「負責任持份者」（responsible stakeholder），並非不合理的希望，但如今不了了之。

《經濟學人》上月文章形容，美國多年來都對中國抱有「趨同」（convergence）的信念，認為只要有適當誘因，中國最終會以「負責任持份者」加入世界秩序，但如今「趨同」信念已死，美國視中國為「戰略對手」。

丹佛大學中美合作中心主任趙穗生居於美國33年，見證了中美關係變化。他認為中美關係倒退是因兩國對接觸政策的「錯位共識」，美國想要改變中國，中國也想自我改變，但非美國想要那樣，而是富國強兵，洗雪百年恥辱，即「中國夢」、「中華民族的偉大復興」，於是雙方同感失望。他說：「中國覺得美國是要和平演變中國，要改變中國的政治制度。美國也覺得中國崛起以後我行我素，推行中國模式，挑戰美國的價值觀和經濟利益，而這些年來中國確確實實有這麼做。」他認為「接觸政策」已改變中國甚多，只是不如美國期望。

金融海嘯後中國模式受追捧

《紐約時報》亞洲主編潘公凱本月18日發表「中國規則」系列報道首篇<中國：拒絕失敗之地>，稱西方一直期待中國改變，但一直落空，開放反而鞏固了中國的威權主義統治，中國亦對自己的一套愈見自信。不少學者指出，中國在2008年北京奧運及金融海嘯後變得更自信。金融海嘯暴露了美國及西方政治及經濟的弱點，西方議會政治癱瘓，學者出現檢討自由主義民主制度的聲音，講求實效的「中國模式」一度引起部分學者追捧。

趙穗生也認為2008年的金融危機是分水嶺。他認為，中國在習近平任內似乎放棄「韜光養晦」政策，「過於強勢，表現自己要作為大國的地位，沒作符合自己國力的事，導致樹敵眾多」。他質疑北京對周邊國家的關係過於強勢，「中國想要維護自己的核心利益，這個核心利益很大程度上是自我制定的，而且這些定義不可妥協不可談判，甚至不惜一戰來維護」，上述變化確令很多美國人失望。

「核心利益」催化兩國摩擦

「核心利益」是中國官方近年常用的字眼，據2011年公布的《中國的和平發展》白皮書，中國核心利益包括「國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定、經濟社會可持續發展的基本保障」。奧巴馬時期的白宮亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）上月稱，中國的「核心利益」決定了中美長期利益不能並存，兩國政治制度不同是兩國長期不信任的源頭，美國不能接受中方獲取這些「核心利益」所採取的措施。

不過趙穗生強調，中美關係倒退美國亦有責任，他指冷戰後美國進入所謂的「單極時刻」（unipolar moment），成為全球唯一超級強國，自以為民主自由制度勝利了，變得「狂妄自大」，為維護這地位不惜代價，招致很多國家不滿，阿富汗戰爭及伊拉克戰爭對美國國力消耗非常大，催生現時的孤立主義情緒。