偷渡客闖美關卡 邊防催淚彈驅趕

墨西哥揚言遣返闖關者

逾9000名由洪都拉斯等中美洲國家出發、希望到美國申請庇護的偷渡客，近日陸續抵達毗連美國的墨西哥城市蒂華納，其中約4700人滯留在鄰近聖伊西德羅（San Ysidro）關口的一座體育館。周日早上，約500人在市內示威，喊叫「我們不是罪犯，我們是勤勞工人」，他們隨後發難企圖闖關。偷渡客從淺水區渡河，越過第一道圍欄，但在準備攀越第二道圍欄時，遭美國邊防人員施放催淚彈、橡膠子彈和眩目彈驅散。不少偷渡客抱起孩子，掩臉抵擋嗆鼻氣體奔跑，老少咳嗽哭喊；有人向邊防人員擲石還擊。墨西哥防暴警察亦加入阻止人潮遠離圍欄。

美國「為公眾安全」，臨近中午聯同墨西哥當局關閉連接聖迭戈與蒂華納、西半球最繁忙的聖伊西德羅關口，持續至晚上6時才完全解封。墨西哥內政部長納瓦雷特譴責以「粗暴方式」企圖闖關的人，表明會驅逐他們出境。美國國土安全部長尼爾遜表示不能容忍偷渡者這種違法行為，或將檢控。

（綜合報道）