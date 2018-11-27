西方加強援烏克蘭 與俄摩擦增

俄羅斯今年5月開通連接克里米亞的跨海大橋，並繼續加強對東烏克蘭海路封鎖，去年曾兩次封鎖刻赤海峽，私人情報機構Stratfor估計，此舉令烏克蘭每年損失達4000萬美元（約3.12億港元）收入。俄烏雙方都表示有意加強區內軍事力量。烏克蘭計劃在亞速海建立新海軍基地，而俄羅斯近月則派出最少10艘軍艦和40艘巡邏艇到亞速海。

加強海上力量 互有挑釁

烏克蘭近月被指多番挑釁俄羅斯。在今年9月24日，烏克蘭海軍兩艘船沿克里米亞海岸穿越被俄軍控制的刻赤海峽，又提出邀請北約軍艦進入亞速海，並且將在沿岸部署火箭炮和重炮部隊。烏軍本月初亦在毗鄰亞速海和黑海、與克里米亞有陸路連接的赫爾松州作實彈射擊演習，俄軍隨即表示提前接收今年交付的最後一批S-400防空導彈系統。烏克蘭近期亦高調扣押外國船舶，邊防局本月15日以非法進入克里米亞港口為由，扣押15艘外國船，俄羅斯隨即加強檢查進入亞速海的外國船。

美國為首的西方國家積極支援烏克蘭抗俄。去年底美國宣布出售210枚「標槍」反坦克導彈給烏克蘭，其後又提供狙擊步槍M107A1。今年10月，烏克蘭官媒指美國短期內將送給烏克蘭一批數量不明的佩里級護衛艦，大大加強烏軍實力。英國國防部日前宣布，將派部隊前往幫助烏克蘭軍隊軍事訓練，而且未來很可能將長期駐軍。

（綜合報道）