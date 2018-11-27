民望低 烏總統推戰時狀態惹揣測

波羅申科稱明年如期大選

在戰時狀態下，烏國政府有權限制一系列民眾受憲法保障的自由，例如新聞、集會和出入境自由等。當局可加強邊境審查、禁止居民出境；政府若認為會威脅國家安全，亦可以關閉傳媒機構。即使是和平集會都不可在戰時狀態實施期間舉行。

政府內閣和部長可指定加強保護某些關鍵經濟及基礎設施，民眾亦可能會被強制安排到軍事設施工作。由於戰時狀態最少會執行至明年1月，其間會禁止政治活動。明年3月烏國將舉行總統選舉，但戰時狀態會妨礙參選人登記參與選舉，選舉勢延期舉行。明年10月，烏克蘭亦會有國會選舉。

美國新聞網站Inquisitr認為，戰時狀態為波羅申科製造「政治上合宜的時間」。報道引述當地民調指出，近50%民眾表示任何情况都不會投票予波羅申科，另一個民調更指波羅申科的不支持率達到81%。波羅申科預計將尋求連任，但其主要對手、前總理季莫申科仍深受國民支持，對於民望低迷的波羅申科帶來連任壓力。

（綜合報道）