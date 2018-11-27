俄扣留3船艦 烏克蘭斥武裝侵略 克里米亞對出刻赤海峽衝突 基輔國會研議戰時狀態

涉事的烏克蘭兩艘炮艇和一艘拖船周日早上航經刻赤海峽，從黑海港灣城市敖德薩（Odessa）返回位於亞速海北面的馬里烏波爾（Mariupol）港口，但當船艦嘗試經過海峽的拱橋下時被阻撓。烏克蘭海軍指已按國際法規定，提前通告這一航行計劃。烏國指俄羅斯邊防船撞向拖船再向艦艇開火，使其無法行動後扣押。烏克蘭方面指事件中有6名士兵受傷，當中兩人傷勢嚴重，俄方又用貨船封鎖刻赤海峽，並派戰機在上空巡邏。俄國在周一重開刻赤海峽。

俄外交部斥做騷 煽動反俄

烏克蘭要求俄羅斯放人、歸還船艦和賠償損失，又呼籲歐洲盟友加強對俄羅斯制裁；烏國外交部批評今次是另一次武裝侵略行為。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）確認有開火並扣押船艦，但稱烏國船艦在俄羅斯水域作非法行為，亦未有回應俄方的合法要求。俄羅斯外長拉夫羅夫昨指摘事件是基輔政府跟美國及歐盟協調行動，挑釁俄方。俄外交部發言人昨說，烏克蘭方面在刻赤海峽的舉動是提前計劃好的，「從烏克蘭隨後舉行的國家安全和國防委員會會議判斷，我們昨天看到的是一場表演秀」。

聯國歐盟關注 籲俄克制

事件引發烏克蘭國內強烈反應。烏克蘭總統波羅申科周日晚上召開緊急戰爭內閣會議，提出在全境實施戰時狀態，但他稱此舉主要是防範措施而非宣戰。波羅申科的聲明譴責俄方：「我們有確鑿證據顯示今次攻擊烏克蘭海軍船艦的行為不是失誤、意外，而是蓄意的行動。」波羅申科原決定戰時狀態會維持60天，但受到「激進黨」（Radical Party）反對下，他在預先錄影的電視演說宣布戰時狀態只會執行30天。當國會投票通過後，戰時狀態會在周三（28日）早上9時起生效。俄羅斯駐基輔大使館周日晚有示威者抗議，部分人手持火炬。

歐盟表示希望俄方恢復刻赤海峽航道暢通，保持克制及立即緩和局勢；歐洲理事會主席圖斯克譴責俄國扣押船艦行為。北約亦發表類近的聲明，並宣布召開緊急會議，跟烏克蘭官員討論事件。聯合國安理會昨日舉行緊急會議討論事件，有外交人士稱會議是按烏、俄雙方要求召開。

黑海要道刻赤海峽 衝突頻生

專門報道烏俄新聞的記者米勒（Christopher Miller）指，被扣船艦數目相當於烏國海軍三分之一軍力。

刻赤海峽位於克里米亞半島和俄羅斯西部塔曼半島之間，是黑海和亞速海的唯一通道。蘇聯解體後，俄烏雙方對刻赤海峽的歸屬以及亞速海水面海域的劃分存在分歧。2003年，俄烏曾簽協議准許雙方船舶通航。2014年克里米亞地區通過公投併入俄羅斯，使這一水域的局勢更加複雜。今年以來，俄烏雙方在刻赤海峽多次因船舶通行權發生矛盾。今年4月底至7月初，俄方已扣留和檢查93艘準備經由刻赤海峽前往烏克蘭亞速海港口的船舶，烏克蘭今年也多次扣留俄方船舶。

（綜合報道）