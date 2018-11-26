農夫提案禁脫牛角失敗

發起者：脫角防打鬥傷人違天性

目前瑞士的牛約三分之二沒有角，除了天生缺角的乳牛品種外，當地農民習慣在牛數周大時以燒熱的鐵器把牛的角芽烙掉，以免將來長角後，牛群打鬥互傷或意外傷人，燙角後的牛亦毋須獨立飼養，減輕飼養成本。

發起公投的67歲農夫卡保羅（Armin Capaul）為保牛角奔走8年，他主張牛角可用於牛之間互相溝通、清潔身體、協助散熱，牛群亦可透過展示牛角辨別階級，是身分象徵。他認為將牛脫角非常殘忍，希望政府禁制有關做法，並向農民提供補助，每頭有角的成年牛及羊可獲190瑞士法郎（約1491港元）補助。卡保羅說：「我只想為牛羊發聲……如果牠們能選擇，牠們會寧願有角。」

瑞士國會及聯邦議會均反對公投議題，擔心達1000萬至3000萬瑞士法郎（約7800萬至2.4億港元）的補貼成本成為公共財政重擔。瑞士經濟部長施奈德—阿曼（Johann Schneider-Ammann）否認動物因脫角痛苦，反而保留牛角會令牛需被圈養而受害，認為此出於關心動物福利的公投對動物與農民均有負面影響。

民調機構GfS Bern在公投前公布最新民調顯示，支持及反對公投議題的民眾分別為49%與46%，另有5%未決定。

（衛報/金融時報）