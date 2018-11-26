倡凌駕國際法 「瑞士優先」公投否決

近七成票反對 挫反移民極右黨

瑞士目前並未列明國際法與本國憲法的優次關係，此前不同法院曾就此問題作裁斷，但一般默認國際法優先。SVP 認為此做法會損害瑞士的直接民主制度，主張任何與瑞士憲法有衝突的國際協議及相關法例均應重新談判，或直接退出協議，以確立國家法律的凌駕地位。

SVP國會議員福格特（Hans-Ueli Vogt）指出，瑞士與歐盟的關係是今次公投的主要針對目標，「我不希望將歐盟置於瑞士公民之上」，聲言「瑞士法律，不應由外國裁判」。

瑞士1992年入歐公投在SVP動員反對下否決，SVP近年聲勢冒起。該黨亦在2014年促成限制歐盟國家移民的公投，不過公投通過後，當局僅對移民條件設限，未有訂立人數上限，免招歐盟不滿。

憂被迫退國際條約 人權失保障

現時瑞士並非歐盟成員國，但與歐盟簽訂了多項協定，包括容許協定國人口自由流動的《神根公約》，以及進出歐洲單一市場協議等。歐盟期望與瑞士建立「制度框架協議」，讓瑞士自動採用歐盟大部分法例，觸動SVP神經。

政府、其他所有主要政黨以及120個民間組織則表明反對公投議題，擔心令瑞士被迫退出已簽訂約5000條國際條約中的部分協議，例如《歐洲人權公約》，以及約600項重要經濟協定等，恐削弱瑞士基本人權保障及危及經濟發展。

另外，如何判別與國際協議衝突的法例，以至如何重新談判亦不明確，勢破壞瑞士作為可靠國際伙伴的名譽。

極右影響加劇 重主權輕歐盟

路透社指出，近年瑞士在理清與歐盟關係之際，對主權是否受損的爭議愈演愈烈，反映極右影響加劇。《金融時報》指出，如今次公投最終被否決，或可視為SVP的重大挫敗，在英國脫歐條款即將通過之際，或成瑞士與歐盟就延宕4年、上月因缺乏突破而停擺的貿易協議重新開展的動力。

（綜合報道）