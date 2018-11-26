「洞察」號登陸 為火星「把脈」

洞察號預計在周一美東時間下午3時（本港時間周二凌晨4時），降落在火星赤道的埃律西昂平原（Elysium Planitia），該位置地勢相較平坦，洞察號將原地不動展開探測任務。

驚險7分鐘 過往成功率不逾半

不過探測器降落火星的難度不低，過去登陸任務成功率只有40%，部分原因在於火星大氣層空氣稀薄，難以減緩探測器下降速度。洞察號降落火星時間少於7分鐘，速度會由時速1.93萬公里減至每小時8公里；因透過中轉衛星傳送信號要花15分鐘，科學家無法實時遙控探測器。洞察號穿過大氣層後會打開降落傘及丟棄隔熱罩，又要自行計算與地表距離，打開着陸腳架。它此前已四度微調路線以確定能降落目的地。即使探測器順利降落，它亦要盡快打開太陽能板，因本身電池僅可運作一個火星日（較地球一天多約40分鐘）。

這次火星任務耗資8.3億美元（約64.7億港元），探測器配置了能夠測量火星任何一個地方地震的儀器，另有儀器可在火星表面鑽洞，探測火星內部釋放的熱量，又會用無線電探測火星的核心。CNN形容，洞察號就像帶着出診包的醫生，為火星做體檢，量度其脈搏、溫度和反射動作等體徵。

行星學會主席比爾‧奈（Bill Nye）形容，今次有助了解什麼樣的星球能夠讓生命存活，認為今次不止是一個火星探測任務，更是一個太陽系探測任務。

（綜合報道）