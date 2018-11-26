歐盟悲撐英脫歐協議 文翠珊撰公開信 爭取國民議員支持

27歐盟成員國一致同意

27個歐盟成員國領袖花了約半小時，就決定通過全長近600頁的脫歐協議，和26頁的英歐未來自由貿易關係宣言；文翠珊隨後加入會議作正式確認，其間歐洲理事會主席圖斯克在Twitter貼文公布消息。至於歐盟委員會主席容克昨日抵達峰會會場時，形容那是傷心的一天，稱英國離開歐盟「並非值得慶祝及喜悅的時刻」。歐盟首席談判代表巴尼耶稱，英歐雙方會繼續維持盟友關係。文翠珊在記者會上稱協議既叫停人口自由遷移，保證了英國完整，也確保英國法律由英國制定。她又強調，協議不會令直布羅陀脫離英國。

容克：傷心的一天

雖然協議獲歐盟領袖支持，但英國仍需下月獲英國下議院投票通過，惟文翠珊所屬保守黨內的留歐及脫歐派及其他政黨議員都表態反對。文翠珊昨日致函英國國民，稱協議雖然有妥協，但強調是一個「可以為英國帶來光輝未來的好協議」。她表示，國家須繼續脫歐程序，讓內閣得以專注於最影響民眾日常生活的議題，包括改善國民保健服務（NHS）、建造更多房屋和解決不公義的問題。她表示會全心全意游說議員支持脫歐協議。

北愛民主統一黨威脅不撐文翠珊

容克呼籲英國國會議員投票支持協議，但他和圖斯克出席記者會時，拒絕評估文翠珊未能在國會取得足夠票數的後果。英國外相侯俊偉表示脫歐能讓國家得到一切想要的東西，但承認要取得國會通過的票數將面對挑戰，而即使協議不獲國會通過，文翠珊都會繼續留任首相。北愛爾蘭民主統一黨黨魁范愛玲表示，若國會投票通過協議，將審視有關支持文翠珊政府的協議。

《獨立報》昨引述歐盟高官消息稱，歐盟官員已被知會預期英國會將在下月10日或11日對英國脫歐協議作投票。

（BBC/衛報）