軍事競賽加速 主客逆轉

美國政府或智庫近年報告常指中方的A2/AD能力不斷提升——A2是上述的反介入，AD（區域拒止）則是指阻止敵方佔據或通過特定地區。庫珀形容，美國擔憂中方的反介入系統（尤其是長程彈道導彈）會令美軍航母戰鬥群難以進入西太平洋，以及令美軍戰機難以從東亞各基地執行任務，「這會降低美國於突發事件時前往協助盟友或伙伴的能力」。

活動受限 美轉變戰略考慮

美國總統特朗普上月決定退出1987年簽署的《中程導彈條約》，重燃大型軍備競賽疑慮，其一焦點落在美方提出中國亦應加入新談判。庫珀稱，美國甚為關注中方未受《中導條約》限制，令美國在不對稱軍事選項處於下風，倘若華府退出中導條約，將可部署射程逾500公里的常規地基巡航導彈，對應中方的可觀反介入武器儲備。他不認為中國會參與新《中導條約》，因為會令解放軍許多最優秀的反介入能力受限制，變相迫使北京大幅改變軍事戰略。

隨着中國軍力穩步提升，美國的戰略考慮也見變化。庫珀指出，中美上述「反介入 vs. 力量投射」競爭近年漸見主客逆轉。他說：「在我看來，這點部分是由於（中美）相對力量的變化，（這趨勢）很可能會在未來數年加速。」