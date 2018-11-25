傳教士遭土著射殺 部落旅遊惹關注

印度為促進旅遊，內政部今年夏天發出通告，容許除了中國、阿富汗、巴基斯坦三國人士以外的外國遊客，於2022年12月31日前毋須獲取許可證就可造訪安達曼—尼科巴群島的29個島嶼，包括北森蒂納爾島等「特別脆弱」部落生活的尼科巴9個島嶼和安達曼2個島嶼。

印度年中放寬29島嶼旅遊

一些保育專家、記者批評印度當局的做法。《安達曼紀事報》總編輯賈爾斯（Denis Giles）認為政府選擇開放這些島嶼是要鼓勵「部落旅遊」，懷疑死者因開放消息而赴島。專門報道印度新聞的孟加拉記者孔德卡爾（Omkar Khandekar）亦稱，周之死使人「重新關注部落旅遊的鬼祟做法」。

肇事的北森蒂納爾島是森蒂納爾人（Sentinelese）的家園，在安達曼首府布萊爾港（Port Blair）以西50公里。安達曼—尼科巴群島現存4個原始部落，以印度洋為家達5.5萬年歷史，其中森蒂納爾人與加洛瓦人（Jarawa）更是至今幾乎未與世人融合。森蒂納爾人這些年來反覆向外來者放箭，顯然不想受侵擾。

印度政府意識到這些部落的脆弱，曾藉着隔離政策讓部落生存下去。例如按1958年的《外國人（保護區）令》和1963年《外國人（限制區）令》，外國人必須有令印度政府滿意的理由，才可獲發批文造訪。在島嶼外圍，也會有海岸衛隊巡邏阻止旅客接近那些島嶼。

遊客賄賂漁民協助登島

然而，原始部落的奇風異俗依然吸引着旅客。例如在安達曼森林居住的加洛瓦人，由於相對較易前往接近（有公路連接），很多遊客從前都會特地從布萊爾港驅車兩小時、沿着穿越加洛瓦人保護區的公路行駛，好便獵奇探秘。迄2013年揭發有警察迫使加洛瓦婦女為遊客跳舞，最高法院才禁止旅客使用該公路。惟此後旅客又改用海路遠距離窺探。

研究安達曼—尼科巴群島的錢迪（Manish Chandi）指出，遊人會賄賂漁民乘小艇去北森蒂納爾島，亦有遊艇專門接載旅客遊視島嶼。約翰‧艾倫‧周就前後共支付了2.5萬印度盧比（2767港元）給7名漁民協助他登島。

（綜合報道）