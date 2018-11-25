移民滯留墨邊境 市長：陷人道危機

來自中美洲的移民大軍上月出發，穿州過省打算經墨西哥前往美國。由於沒法越境，他們開始在邊境滯留，給邊境城市蒂華納（Tijuana）構成沉重壓力及負擔。該市政府官員和義工已協助抵達美墨邊境的近5000名中美洲人，他們大部分在一個體育館外搭建帳幕居住。

批政府冷漠 向聯合國求助

該市社會服務部門主管官員菲蓋羅阿（Manuel Figueroa）表示，蒂華納已加設流動廁所、淋浴間，當地教會和居民也不斷提供食物給移民，但並不足夠。他說：「由於聯邦政府不在意、冷漠和拋棄，我們被迫轉而求助國際機構，例如聯合國。」在體育館擔任義工的60歲居民巴斯克斯（Rnen Vazquez）指摘聯邦政府忽略移民問題，允許移民隊伍穿越國境，讓這個160萬人口的城市承擔後果。他說：「我不反對移民，他們是最受蒙騙的一群，但這已影響了我們所有人。」

蒂華納市長加斯特盧姆（Juan Manuel Gastelum）上周四表示，政府每日照顧移民的開支超過50萬披索（約19萬港元），該市正面對人道危機。他指出，聯邦政府稱會為蒂華納提供20噸物資，但四分之三都只是用於加強邊境管理，只有5噸用於移民身上。他又批評聯邦政府沒有認真看待美國總統特朗普的威脅。特朗普當日警告，若他覺得墨西哥無法控制蒂華納的情况，他將封鎖美墨邊境。

（綜合報道）