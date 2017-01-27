美報告：全球暖化將令GDP減一成

【明報專訊】由美國13個聯邦機構合撰的一份官方氣候報告上周五（23日）公布，警告氣候變化將嚴重損害美國經濟、民眾健康及環境，若不採取措施遏制，到本世紀末，全球暖化會令美國GDP減少逾10%，較10年前金融海嘯時的損失高出逾一倍。報告內容與總統特朗普聲稱取消環保管制條例可促進經濟增長的說法大相逕庭。
料中西部未來每年2000人早死
這份新版「國家氣候評估」報告由國會授權進行、300多名科學家編寫，每4年發布一次，今次是第4版第2卷，共有1656頁。報告指出，在氣溫上升、乾旱和水災下，全美農作物質量和數量都會下降，在美國中西部一些地區，農民只能生產出不到目前75%數量的粟米，亦可能損失逾25%大豆產量。未來12年，炎熱氣溫會導致平均乳製品產量下降達1.35％。
除經濟損失外，報告警告氣溫上升會導致更多人早死，其中中西部預計極端溫度增幅最大，到2090年，該地區每年將有2000人早死。由蚊子和蝨傳播的疾病會更多，例如寨卡、登革熱和基孔肯雅熱等，西尼羅河病個案到2050年將增加逾1倍。全球暖化亦會嚴重破壞自然環境和基建設施，報告預計，山火季節會愈來愈長，吞噬的面積也愈大；美國沿海地區的公共基建，以及逾1萬億美元的房地產將受到海平面上升、洪水氾濫和風暴威脅。
報告警告，「由於碳排放量以破紀錄速度持續增長，預計到本世紀末，一些經濟行業的年度虧損額將達數以千億計美元，超過美國許多州份目前的GDP」，最壞情况下損失達美國GDP的一成。專家在報告中提出3個解決方案：一是對溫室氣體排放「定價」，意味向釋出二氧化碳的企業徵稅或收費；二是政府立法管制溫室氣體排放量；三是使用公帑研發潔淨能源。
白宮批報告與趨勢矛盾
特朗普一直強調沒有證據顯示氣候變化是人為造成，白宮發言人沃爾特斯（Lindsay Walters）亦批評今次報告不準確，「它很大程度基於全球暖化最極端的情况，這與長期以來的趨勢相矛盾……它假定有限的技術和革新，以及迅速的人口增長」。環保組織Earthjustice總裁迪倫（Abigail Dillen）則說：「特朗普繼續無視氣候變化的威脅，但他的政府正在敲響警鐘。」美國傳媒質疑當局於感恩節翌日民眾瘋狂購物或出遊的「黑色星期五」發布這份報告，是否想減輕震撼。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發言人表示，這份報告「比預期早」完成。
（綜合報道）