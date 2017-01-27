美報告：全球暖化將令GDP減一成

料中西部未來每年2000人早死

這份新版「國家氣候評估」報告由國會授權進行、300多名科學家編寫，每4年發布一次，今次是第4版第2卷，共有1656頁。報告指出，在氣溫上升、乾旱和水災下，全美農作物質量和數量都會下降，在美國中西部一些地區，農民只能生產出不到目前75%數量的粟米，亦可能損失逾25%大豆產量。未來12年，炎熱氣溫會導致平均乳製品產量下降達1.35％。

除經濟損失外，報告警告氣溫上升會導致更多人早死，其中中西部預計極端溫度增幅最大，到2090年，該地區每年將有2000人早死。由蚊子和蝨傳播的疾病會更多，例如寨卡、登革熱和基孔肯雅熱等，西尼羅河病個案到2050年將增加逾1倍。全球暖化亦會嚴重破壞自然環境和基建設施，報告預計，山火季節會愈來愈長，吞噬的面積也愈大；美國沿海地區的公共基建，以及逾1萬億美元的房地產將受到海平面上升、洪水氾濫和風暴威脅。

報告警告，「由於碳排放量以破紀錄速度持續增長，預計到本世紀末，一些經濟行業的年度虧損額將達數以千億計美元，超過美國許多州份目前的GDP」，最壞情况下損失達美國GDP的一成。專家在報告中提出3個解決方案：一是對溫室氣體排放「定價」，意味向釋出二氧化碳的企業徵稅或收費；二是政府立法管制溫室氣體排放量；三是使用公帑研發潔淨能源。

白宮批報告與趨勢矛盾

特朗普一直強調沒有證據顯示氣候變化是人為造成，白宮發言人沃爾特斯（Lindsay Walters）亦批評今次報告不準確，「它很大程度基於全球暖化最極端的情况，這與長期以來的趨勢相矛盾……它假定有限的技術和革新，以及迅速的人口增長」。環保組織Earthjustice總裁迪倫（Abigail Dillen）則說：「特朗普繼續無視氣候變化的威脅，但他的政府正在敲響警鐘。」美國傳媒質疑當局於感恩節翌日民眾瘋狂購物或出遊的「黑色星期五」發布這份報告，是否想減輕震撼。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發言人表示，這份報告「比預期早」完成。

（綜合報道）