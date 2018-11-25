文翠珊向主持人稱，如果國會否決協議，英方也很難要求歐盟重新談判，「我不認為他們會來跟我們說：我們會給你更好的協議」。歐盟已表明，不會再和英國重新談判。

國會投票中，文翠珊最大的挑戰來自保守黨「自己人」，目前政府只有100張所謂的「支薪票」（即有在政府任職的議員），但已有至少85人表明會投反對票，令黨鞭施俊安（Julian Smith）工作難度大增。不滿方案的保守黨員不止疑歐派，還有質疑方案細節的留歐派，包括內政部長賈偉德親信、後座議員哈爾豐（Robert Halfon），他上周五已表明會投反對票。前保守黨內閣官員簡意寧（Justine Greening）和喬‧約翰遜（Jo Johnson）等如今正推動二次公投，故也不可能支持文翠珊的方案。

北愛民主統一黨黨魁范愛玲此前稱，文翠珊方案的後果比工黨上台還差，她又明言方案不會獲國會通過，文翠珊不應再浪費時間，倒不如盡快重新談判。她警告，倘國會通過協議，該黨將重新審視與保守黨政府的合作關係。文翠珊的政治盟友、財相夏文達反擊范愛玲的批評，強調文翠珊方案要比留在歐盟優勝。

（衛報/BBC）