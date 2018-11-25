歐盟今峰會議決脫歐方案 英允就直布羅陀與西班牙談判 掃清陰霾

近期脫歐談判的焦點主要落在北愛爾蘭邊界問題上，堅拒出現「硬邊界」的愛爾蘭原是達成協議的最大障礙，但文翠珊最後跟布魯塞爾達成令愛爾蘭可接受的臨時方案，其後勉強取得內閣支持。不料另一考驗近日出現，西班牙表明除非取得保證協議不適用於直布羅陀，否則馬德里不會在歐盟峰會上支持方案。爭議焦點在於協議草案的184條，該條款列明英國和歐盟將尋求「在官方退出日2019年3月29日至過渡期結束的2020年12月期間，迅速就其未來關係達成協議」。

西班牙曾警告杯葛 現支持協議

西班牙對爭取直布羅陀主權從未死心，多次強調英歐方案未得馬德里同意下不可涵蓋直布羅陀，質疑上述文本對此模糊不清。桑切斯出訪古巴期間，以拒絕亮相峰會作威脅。他說：「保證仍不足夠，西班牙維持否決英國脫歐協議。如果（就直布羅陀問題）達成協議，它（否決）就要取消，如果沒有協議，歐洲理事會很有可能開不成。」文翠珊上周四曾稱已跟桑切斯通電話，稱有信心可在今日達成包括直布羅陀的協議，但桑切斯在twitter強調雙方立場迥異，倘若方案內容不改，即站在否決一方。《衛報》指出，雖然西班牙對脫歐協議沒有否決權，但如果峰會受其杯葛，恐無法開下去。

負責在布魯塞爾代表西班牙談判的歐洲事務國務秘書阿吉里亞諾（Marco Aguiriano）稱，馬德里要求倫敦在峰會前以白紙黑字方式，確認英國將接受歐盟的地理範圍解讀，強調問題在於「會否從此接受西班牙和英國就直布羅陀問題有直接談判」。布魯塞爾中人揣測，桑切斯的強硬態度是為下周日南部安達盧西亞地方選舉造勢，該地區鄰近直布羅陀。

文翠珊屈服 回國恐成「攻擊武器」

最終英國屈服，英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）昨日書面確認，直布羅陀不會自動受英歐未來貿易協議所涵蓋，將在明年脫歐後跟西班牙進行雙邊談判。不過，英國今次讓步恐成為英國政壇攻擊文翠珊的另一武器，因她曾承諾會為包括直布羅陀的整個「英國大家庭」而努力，現有違諾之嫌。

根據歐盟網站公布的流程，峰會將在布魯塞爾時間今日早上8時半（香港時間今日下午3時半）開始，其餘27國領袖和歐洲理事會主席圖斯克會先行開會，到11時再會見文翠珊，中午由圖斯克和歐盟委員會主席容克召開記者會。

（綜合報道）