倡修憲收緊庇護權 默克爾熱門繼任人捱轟

默茨（Friedrich Merz）周四在基民盟政黨集會上說：「德國是全球唯一一個將個人政治庇護權落實到憲法中的國家。我一直認為，我們必須重新考慮《基本法》中的這一條款，否則歐盟層面上的難民法規就沒法取得成功。」在德國具有憲法地位的《基本法》中，第16a條第一款規定：「受政治迫害的人享有庇護權。」在二戰期間及戰後初期，大量民眾四處逃難，當時德國政府就頒佈了這條被視為全球最慷慨的庇護法。

他又表示，只有在歐盟外部邊境得到有效保護時，歐盟內部的國境線才能夠取消管制，德國的邊境至少在一段時間內必須管制。

同樣競逐基民盟黨主席的聯邦衛生部長施潘強調政治庇護權源自德國的特殊歷史，是德國重大成就。另一名候選人、基民盟秘書長克蘭普—卡倫鮑爾也稱輕易修憲並不可取。

右翼民粹政黨另類選擇黨指控默茨偷取他們的政治主張，基民盟的執政拍檔社民黨則稱默茨持反移民立場，有如「小特朗普」。

德國目前正準備在12月初簽署聯合國移民條約。包括基民盟黨內的不少人擔心，一旦簽署條約，由於德國獨一無二的庇護條款，許多國家的難民都會被吸引到德國。

希拉里促歐洲收緊移民防民粹

另外，美國前國務卿希拉里接受英國《衛報》訪問時表示，歐洲如果要遏止極右民粹主義擴散，就應該表明不會為入境者無條件提供庇護和支援。《紐約時報》稱，向來支持移民的希拉里說出這番話，惹左右兩派吃驚，甚至懷疑希拉里是否一時錯口。

（綜合報道）