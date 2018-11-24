為愛女四奔尋真相 事迹搬上大銀幕

「終兌現對女兒的承諾」

的士司機黃相基的女兒黃裕美（音譯）2003年高中畢業後到三星電子器興工廠工作，負責掏出浸在混合化學溶液的半導體晶圓，2005年6月確診急性白血病，2007年3月病逝，年僅22。黃相基曾向病榻上的女兒說「你的病不是自己生成的，是三星害的」，並承諾要將之告訴世人。

只有小學學歷的他自力查找三星電子其他工人白血病死亡個案，尋求人權組織、傳媒和國會議員協助，揭示半導體產業跟工人健康、人權的關係。他所成立的「半導體勞工健康與人權監察組織」（Sharps），幫助受害人及家屬，同時對三星發起連串訴訟。雖因缺乏確鑿證據證明工作與發病的因果關係，屢次敗訴，但鍥而不捨。

黃相基昨天在簽署和解協議後表示，很高興兌現了對女兒的承諾，但不能忘記女兒和家人經歷的痛苦。他說：「對於受害者家屬而言，真誠道歉是不夠的，但我們會接受。任何道歉都不足以療癒所有侮辱、工傷的痛楚，以及失去摯愛的家庭的痛苦。賠償對工傷是重要的，不過更重要的是預防。」

道歉難彌補 籲增預防措施

專家指出，半導體涉加及許多新穎化學物質，甚至是未見於國家有害物質名錄的，接觸、吸入的可能風險並不清晰，工廠應提供保護衣物、防護罩等保障健康的適當措施和監測有毒物質，工人亦應了解暴露於毒素的危險性。

（綜合報道）