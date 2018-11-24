家屬追究11年 三星終向罹癌工人道歉

總管三星電子半導體業務的DS部門社長金基南昨日承認，三星工場要為工人患上白血病負上責任，但三星電子一直未有及早關顧相關工人及其家屬的苦痛。他說：「三星電子對於過去在半導體與LCD工場內危害健康因素所引致的危險，未能充分完善管理。今天在此，向患病受苦的職員及其家人，衷心致歉。三星電子將以此為契機，建設更健康和安全的工場。」

240人患病 70人已逝

代表半導體患病工人的組織Sharps表示，歷來約有240人（主要是女工）因為在三星半導體及顯示屏工場工作，罹患上工作相關疾病，其中約有70人已經逝世，另約10人垂危。可是三星過去一直拒認責任，且以商業機密為由，拒絕披露生產過程中使用了什麼化學物質，使外界難以研判患病與生產工序的關係。

不過，今年初起三星電子擺出談判誠意。由前任大法官金知衡領導的「化解半導體產業場的白血病等疾患發病與相關問題調停委員會」11月1日發表仲裁判定書，當中指三星電子將就每宗個案支付最多1.5億韓圜（104萬港元）賠償，補償範圍包括16種癌症、某些稀有疾病、流產以及職工子女先天疾病。自1984年5月17日起，凡在半導體及顯示屏生產廠房工作逾1年而患病的所有職工，無論已離職或仍在職，皆可由明年初至2028年10月31日間申索賠償。賠償將根據原訴人的工作場所、任職年份、工作時間和發病年齡等來衡量。

賠償上限100萬 範圍包16種癌

金基南昨晨代表三星電子，答應Sharps「毫無條件下接納履行」仲裁判定書。公司將於本月30日前在公司網頁貼文道歉及介紹支援補償的內容，另將給予賠償患者送上道歉信，賠償受害人的工作將委託獨立第三方審核該否發放賠償。公司另撥500億韓圜（3.46億港元）產業安全保健發展基金，委託韓國產業安全保健工團，成立電子產業安全保健中心等，用於預防工業災害的安全保健研究開發、技術支援服務等。

三星集團旗艦子公司三星電子是世界最大手機和晶片生產商，在京畿道的水原、華城、平澤與中國西安均設有廠房生產半導體。

（綜合報道）