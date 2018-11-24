資源豐富握戰略要塞 動盪60年

巴國吞併未得民心

俾路支省天然資源豐富，當地的蘇伊天然氣田是世界十大天然氣田之一，產量佔全國一半。此外當地亦有黃金及銅礦，和未開採的石油和鈾礦資源。該省與阿富汗、伊朗接壤，隔海是阿拉伯半島，是南亞來往中亞，及東亞來往西亞的必經之路，成為中亞各國轉口貿易重要通道，亦是中東、中亞通往遠東的重要能源通道。該省的豐富資源及戰略位置也埋下動盪伏線。

當地的分離主義早在1947年印巴分治時期出現，俾路支人希望獨立不果，遭巴基斯坦吞併，但巴基斯坦未致力加強民眾向心力：俾路支人在政府及軍隊的地位低、中央政府在財政上未有適當地給該省好處、當地領袖不願因中央政府的俾路支省發展計劃失去特權，當地人又認為中央政府以低價佔據該省的資源。

今次施襲的俾路支解放軍早在2004年及2006年也曾襲擊俾路支省的中國人。有巴基斯坦學者當時向新華社指出，武裝組織襲擊是希望藉攻擊當地中國人以期趕走中巴工程，達到破壞中巴關係、打擊巴國政府的目的。

中國對巴基斯坦460億美元（約3588億港元）投資基建計劃主要位於俾路支省，當中全長3000公里、連接中國新疆喀什和俾路支省瓜達爾港的高速公路是重點項目之一。然而連串襲擊導致公路需要大幅改道，減少在俾路支省的路段。巴基斯坦軍警近年加強在俾路支掃盪，但成效甚微。

（綜合報道）