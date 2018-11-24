資源豐富握戰略要塞 動盪60年

【明報專訊】近年在巴基斯坦針對中國人及中國企業有份參與的基建項目的襲擊時有發生，俾路支解放軍聲稱不滿中國在當地經濟掠奪。但背後涉及歷史由來的分離主義，俾路支省與巴基斯坦中央政府就資源分配的爭拗，因而阻撓巴國政府的中巴經濟走廊項目。
巴國吞併未得民心
俾路支省天然資源豐富，當地的蘇伊天然氣田是世界十大天然氣田之一，產量佔全國一半。此外當地亦有黃金及銅礦，和未開採的石油和鈾礦資源。該省與阿富汗、伊朗接壤，隔海是阿拉伯半島，是南亞來往中亞，及東亞來往西亞的必經之路，成為中亞各國轉口貿易重要通道，亦是中東、中亞通往遠東的重要能源通道。該省的豐富資源及戰略位置也埋下動盪伏線。
當地的分離主義早在1947年印巴分治時期出現，俾路支人希望獨立不果，遭巴基斯坦吞併，但巴基斯坦未致力加強民眾向心力：俾路支人在政府及軍隊的地位低、中央政府在財政上未有適當地給該省好處、當地領袖不願因中央政府的俾路支省發展計劃失去特權，當地人又認為中央政府以低價佔據該省的資源。
今次施襲的俾路支解放軍早在2004年及2006年也曾襲擊俾路支省的中國人。有巴基斯坦學者當時向新華社指出，武裝組織襲擊是希望藉攻擊當地中國人以期趕走中巴工程，達到破壞中巴關係、打擊巴國政府的目的。
中國對巴基斯坦460億美元（約3588億港元）投資基建計劃主要位於俾路支省，當中全長3000公里、連接中國新疆喀什和俾路支省瓜達爾港的高速公路是重點項目之一。然而連串襲擊導致公路需要大幅改道，減少在俾路支省的路段。巴基斯坦軍警近年加強在俾路支掃盪，但成效甚微。
（綜合報道）