駐巴基斯坦華領館受襲7人亡 分離組織認責：中國掠奪資源 無華人死傷

襲擊突顯「一帶一路」風險

卡拉奇的警長謝赫（Amir Shaikh）表示，3名自殺式襲擊者駛載有爆炸品的汽車企圖闖進設施，打算進入辦理簽證的區域。現場附近建築物的保安目擊指，他們手持槍械，投擲手榴彈後隨即開火。謝赫指警員首先擊斃一人，再與餘下兩人駁火，阻止他們闖進設施內。其中一名襲擊者穿有炸彈背心，但沒引爆。外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）稱已擊斃全部涉案武裝分子，使館內全部21名中國職員安全。有最少兩名警員殉職，現場一對來自俾路支省首府奎達的父子亦捲入雙方交火中死亡，他們當時在領事館申請中國簽證。

警告中國離開 否則續有襲擊

巴國分離組織俾路支解放軍承認責任，並向包括法新社和路透社的傳媒表示，中國及巴基斯坦軍隊是壓迫者，他們會破壞俾路支省的未來。發言人向路透社說：「中國正掠奪我們的資源。」襲擊是表明他們不會容忍中國在俾路支省的軍事擴張，警告中國離開否則襲擊陸續有來。一個懷疑是俾路支解放軍的Twitter帳戶昨上一載幅疑似是3名施襲者舉起V字手勢的照片，指他們名為阿扎勒汗（Azal Khan）、拉齊克（Raziq）和雷斯（Raees），該帳戶已被刪除。

俾路支解放軍是其中一個活躍於俾路支省的分離武裝組織，巴基斯坦一直指印度支持俾路支省的武裝組織，印度否認。襲擊發生後，印度迅速譴責事件，稱襲擊黑手應要面對法律制裁。

中國和巴基斯坦2013年推進中巴經濟走廊項目，建設一條從新疆喀什到巴基斯坦瓜達爾港的貿易走廊，包括公路、鐵路、油氣能源、光纜通訊、農業、海港等工程，當中的重點項目瓜達爾深水港正位於俾路支省。巴基斯坦總理伊姆蘭汗上台後，曾一度放風要審視項目，指債務龐大或質疑條款偏袒中國，但他上月訪華跟中國達成多項協議。

中巴強調不影響兩國合作

伊姆蘭汗昨稱今次襲擊是針對中巴兩國合作的陰謀，表示襲擊不會影響中巴兩國關係。中國外交部發言人耿爽昨日回應事件，強烈譴責任何針對外交人員的襲擊，要求巴基斯坦當局採取措施在當地的中國人及機構的安全。他稱事件不會影響對中巴經濟走廊的承諾。國務委員兼外長王毅昨應約跟巴基斯坦外長庫雷希緊急通電話，雙方重申中巴友誼。庫雷希表示將徹底調查，並表示採取一切必要措施，盡最大努力消除恐怖勢力。王毅強調，任何企圖破壞中巴友誼的行徑都不會得逞，巴方也一定有能力保持國內的安全穩定。

（路透社/法新社）