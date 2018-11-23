一馬醜聞延燒 阿布扎比基金告高盛

被指賄基金高層 高盛：堅決抗辯

高盛負責安排一馬基金發債，2015年IPIC則為債券作擔保。一馬基金違約後當時的大馬政府同意向IPIC支付和解金額，但新任大馬政府反對。入稟狀指高盛及兩名本月初已被美國控告的高盛前職員，涉嫌賄賂IPIC的董事總經理庫拜西（Khadem al-Qubaisi）和阿爾巴的總裁侯賽尼（Mohammed al-Husseiny），誘使他們在一馬基金案中做出違背基金利益的行為。

IPIC在入稟狀要求對被告判處懲罰賠償，但金額未明，同時對庫拜西和侯賽尼提出刑事控告。庫拜西和侯賽尼均已在阿聯酋被拘留。

美國正調查一馬貪污案，司法部本月1日起訴高盛前董事總經理萊斯納（Tim Leissner）及黃宗華（Roger Ng），指他們涉利用高盛為一馬基金籌募的60億美元（約468億港元）之中逾27億美元（約210億港元）行賄。萊斯納認罪並願償還4370萬美元（約3.4 億港元）不當收益。馬來西亞首相馬哈蒂爾斥高盛是騙子，要高盛償還為一馬發債所賺取的收入，又不排除將高盛踢出大馬。受醜聞影響，高盛股價過去1個月已下挫14%。

高盛周三表示正仔細研究IPIC的入稟狀，將會堅決抗辯。

（金融時報/法新社）