環球熱話﹕超市廣告呼籲保育 掀英政治禁令爭議

超市停用棕櫚油製商品創先河

掀起爭議的廣告根據綠色和平今年8月發表的動畫短片改編。廣告中，由英國名演員愛瑪湯遜（Emma Thompson）聲演的女孩對突然來到家中「搞破壞」的小紅毛猩猩抱怨連連：「我家睡房有隻紅毛猩猩，牠對着洗髮水大吼大叫，我不知怎算好。」不過當女孩準備將紅毛猩猩趕走時，卻發現人類原來為了獲得棕櫚油生產食品與日用品，令紅毛猩猩無家可歸甚至死亡。她最終承諾停用棕櫚油，為保育奮鬥。Iceland今年4月曾宣布今年底停用棕櫚油生產商品，創英國超市業先河。公司稱，新廣告旨在喚起顧客對生產棕櫚油導致雨林受破壞的關注。

監管機構稱帶政治目的禁播

不過此溫情廣告卻未能通過在電視播出的審查。監管機構Clearcast稱，該廣告違反《2003 年通訊法令》（2003 Communications Act）禁止廣告帶出政治目的的規定，但強調問題在於發表廣告者帶有政治目的，與廣告內容無關，「由於綠色和平曾使用有關廣告材料宣傳，綠色和平需證明自身並無政治動機」。

英國倫敦政治經濟學院（LSE）法律系副教授斯科特（Andrew Scott）指出，英國於1950年代首次立法禁制政治廣告，以免少數擁有廣播牌照的傳媒可「壓倒性」宣揚自身立場，損害民主。相關法例禁止政黨在選舉期外宣傳，亦限制其他非政府組織，除非廣告涉及慈善目的，否則難獲准在電視、電台等渠道播放，「與美國可隨意購買廣播時間相比，英國的監管部門有較為家長式的取態」。

網民指含「重要環保信息」 禁播不公義

Iceland原為聖誕宣傳撥出約50萬鎊（約504萬港元）預算。廣告被禁上電視後，公司隨即透過facebook、YouTube等網上平台發表，獲數百萬人次觀看轉發。有網民亦發起聯署，主張廣告有助教育公眾認識棕櫚油對紅毛猩猩的危害，含重要環保信息，認為因政治規定禁止廣告在電視播放「並不公義」，呼籲當局收回成命。

Iceland行政總裁沃克（Richard Walker）上周接受《紐約時報》訪問時強調，廣告並非政治廣告，亦否認廣告與綠色和平「關係太密切」。他說，公眾對事件的強烈反應令他深受鼓舞，計劃向Clearcast正式呈交公眾聯署，要求當局重新考慮審批決定。公司亦將在牛津街等著名地標及各地Iceland分店派出機械紅毛猩猩，讓它藉由「尋找新家園」，吸引公眾關注。

網上平台獲數百萬轉載 難被禁制

不少論者認為當局禁令觸動公眾神經，反令廣告備受關注。歐洲著名廣告公司VMLY&R總裁法默（Amanda Farmer）指出，如今當局是否讓廣告在電視播映已無關緊要，「事件反映在數碼年代人們可極輕易分享任何東西，沒有任何事情可真正被禁制」。

明報記者 羅睿琪