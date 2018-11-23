登孤島傳教 美漢遭土著弓箭射殺 否認瘋了 遺書：值得向他們宣揚耶穌

27歲男子約翰‧艾倫‧周（John Allen Chau，小圖）上周六（17日）不理漁民警告危險，堅持登島。傳媒引述他的日記稱，他上周帶着足球和魚當禮物，乘坐漁民的船前往該島附近，再自行撐獨木舟上島。他向對方高呼：「我叫約翰，我愛你們，耶穌也愛你們。」 部落族人向他射箭，其中一支箭刺穿他的《聖經》，他唯有回到漁船上，寫下經歷，翌日再前往該島，一去不返。漁民看到部落將周氏的屍首埋於沙灘。

助登島印度漁民被捕

傳媒引述他給父母的信件：「你們一定以為我是瘋的，但我覺得向他們宣揚耶穌是值得的。如果我被殺，請不要遷怒他們或上帝。」周氏的家人周三在他的Instagram頁面貼文，指他敬愛上帝，家人又稱已原諒殺害他的人，並要求印度當局釋放因協助周氏登島而被捕者。

北森蒂納爾島面積約52平方公里，屬安達曼-尼科巴群島一部分，位處孟加拉灣和安達曼海交接處。森蒂納爾原住民估計已有3萬年歷史，至今只剩約50至150人。他們以強硬擊退外來者見稱，曾殺死漂至岸邊漁船上的印度漁民。

1960年代有人類學家在武裝部隊陪同下，首次接觸和調查島民，但1991年起島民再度斷絕與外界聯絡。

警諮詢人類學家助取回屍首

因為事件敏感，印度警方為免滋擾該部落，正諮詢人類學家等人協助取回周氏的屍體。總部設於倫敦的原住民關注組織「Survival International」形容事件是悲劇，促印度當局為森蒂納爾原住民及外來人士安全，應加緊保護該島。

（衛報/法新社）