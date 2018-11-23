李顯龍接班人現端倪 財長呼聲高

王瑞杰將任執政黨第一助理秘書長

執政人行動黨新一屆中央執行委員會在本月11日選舉，選出12名委員，並以增補方式把得票排13及14的黨幹部加入委員會。委員會本周五將召開黨團會議，決定核心成員的職務。消息人士稱各種迹象顯示王瑞杰和貿工部長陳振聲分別擔任第一及第二助理秘書長。

第一助理秘書長一般由副總理或下任總理和副總理人選擔任，例如吳作棟和李顯龍接任總理時都是助理秘書長。原為助理秘書長的現副總理張志賢和尚達曼並沒參加今次中委會選舉，空缺相信由第4代部長接任，亦即擔任第一助理秘書長的人會是下任總理人選。

王瑞杰周日在電視節目中，不認同節目嘉賓以「太子」比喻他，又稱若擔任總理，希望有系統地將全部重要課題一併處理好；他在中委會選舉當天則表示委員會將繼續發揮團隊精神。

李顯龍2016年發表國慶演說期間不適，他當時就表示繼任人在下一次大選時就要準備好接棒。新加坡原本最遲2021年4月大選，但李顯龍本月初出席創新經濟論壇的晚宴時暗示，不排除明年開埠200周年提早大選。

（聯合早報/中央社）