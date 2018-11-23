同僚被指「奧巴馬法官」 高調撐司法獨立 美首席大法官罕有反擊特朗普

特朗普本月初針對中美洲偷渡潮而下達總統公告，要求申請政治庇護者須在官方口岸入境美國，否則不會受理，變相禁止所有非法移民申請政治庇護。三藩市地區法院法官泰格（Jon Tigar）周一（19日）就公告發出臨時禁制令，指有關做法違反移民法，總統無權凌駕法例。特朗普周二（20日）在白宮怒斥由前總統奧巴馬任命的泰格為「奧巴馬法官」，稱己方陣營無法在第九巡迴上訴法院的官司中獲勝，暗示法院偏袒自由派。他形容情况「可恥」，聲言要作出重大申訴，令同類情况不再發生。

羅伯茨：美沒奧巴馬法官或特朗普法官

最高法院首席大法官羅伯茨隨後發表聲明，向美聯社就特朗普評論的提問作回應。他不點名反駁特朗普，稱美國「沒有奧巴馬法官或特朗普法官，布殊法官或克林頓法官」，強調司法機構獨立，現職法官都竭盡所能讓所有接受法院審訊者獲同等權利，「我們所有人應當為司法獨立感恩」。

特朗普同日在Twitter反擊，稱羅伯茨所言不實，「你們（司法機構）確實有『奧巴馬法官』，他們的觀點與肩負我國安全的人非常不同」。他再次質疑為何有大量反對其政策的案件入稟第九巡迴上訴法院並被推翻，包括打擊非法移民的措施，指摘法院「不智、危險」的裁決令美國不安全，呼籲羅伯茨研究一下相關數字。

人蛇新例燃火頭 特朗普轟法院裁決損國安

羅伯茨於2005年獲時任總統喬治布殊任命為最高法院首席大法官，立場被視為中立，向來鮮少公開發表政治言論。羅伯茨曾於2012年因裁定奧巴馬醫保合憲、維持國民均需購買醫保的規定，遭特朗普批評其裁決是「一派胡言」，令美國人「仇恨最高法院」。至特朗普上任後仍繼續攻訐司法機構，如去年曾將下令暫緩執行中東7國公民入境禁令的西雅圖地區法院法官羅巴特（James Robart）稱為「所謂法官」，言論惹外界憂慮損害法治。不過羅伯茨均未嘗回應。

前副司法部長卡特亞爾（Neal Katyal）周三在Twitter批評，特朗普的言論旨在削弱羅伯茨及法院合法性，以令其「漠視法治的鹵莽衝動行徑」不受監管。共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）周三則在Twitter為特朗普辯護，質疑奧巴馬2010年在國情咨文中批評最高法院裁定一項禁止企業直接資助選舉的法例違憲，等同為政治利益輸送開綠燈時，羅伯茨未有批評奧巴馬，暗示羅伯茨針對特朗普。

學者：總統言論踩過界 逼法官發聲

《衛報》指出，在特朗普之前的總統極少針對某一法官作批評，而最高法院首席大法官挑戰總統在現代更是前所未見。喬治梅森大學法律系教授索明（Ilya Somin）向路透社稱，今次羅伯茨首度公開反駁特朗普針對司法機構的言論是明確信號，顯示特朗普的言論已「踩過界」，超出負責任的政治討論，迫使忍夠了的羅伯茨出手制止。

（綜合報道）