研究：燈魚可自我修復心臟 有望人類治療

「英國心臟基金會」資助牛津大學發育及再生藥物學副教授莫默斯泰赫（Mathilda Mommersteeg）及其團隊，研究了北墨西哥地區的兩種燈魚。結果發現，河棲燈魚具有自我修復心臟組織的能力，而其近親穴居品種則沒有。穴居品種約於150萬年前被洪水冲進洞穴，經多年演化後，因漆黑環境而令牠們失去視力和顏色。

初步鎖定基因

研究員發現，河棲燈魚的「lrrc10」和「微囊蛋白」（caveolin）基因，在心臟受傷後顯得較穴居品種的活躍。為了驗證，研究員把同樣有心臟修復功能的斑馬魚的「lrrc10」基因抑制住，結果發現斑馬魚修復心臟的能力受損。人類同樣有「lrrc10」和「微囊蛋白」基因，前者已知與「擴張型心肌病」（dilated cardiomyopathy）有關。

人類每次心臟病發後，心臟肌肉都會受損和留有疤痕，影響心臟收縮跳動和泵血功能，無法復元。研究團隊相信，將來可透過藥物或基因編輯技術修改相關基因的功能，以助人類自我修復「傷心」。「英國心臟基金會」副醫學主任阿夫基朗（Metin Avkiran）博士說，人類心臟衰竭的生存率在過往20年都沒大改變，甚至比某些癌症更差，絕對有需要改善現狀。

研究報告刊於《細胞報告》期刊。

（BBC）