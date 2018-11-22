4000萬糖尿病人面臨缺胰島素

2030年中美印佔逾半患者

這項在著名醫學期刊《刺血針糖尿病及內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）發表的報告指出，全球人口癡肥成為趨勢，令二型糖尿病患者人數持續飈升。報告採用14個研究的數據估計，到了2030年，全球二型糖尿病患者人數將由目前的4.06億人增至5.11億人，當中超過一半生活在中國（1.3億）、印度（9800萬）和美國（3200萬）。如果藥物足夠，當中7900萬名患者將可服用所需的胰島素控制病情，但預計只有3800萬人如願。

主導研究的美國史丹福大學巴素（Sanjay Basu）博士指出，在未來12年，二型糖尿病患者成年人預計會因年齡增長、都市化、飲食習慣和運動習慣使然而增加，預計期間對胰島素的需求會上升兩成。他說：「報告的估計表明了現時的胰島素供應較預計需要嚴重偏低，特別是在亞洲和非洲。」他指出，雖然聯合國之前承諾確保所有糖尿病人都得到藥物，但全球多地胰島素短缺問題依然嚴重，除非各地政府開始採取措施確保胰島素供應和可負擔性。

除了落後地方外，就算先進國家也出現胰島素價格飈升問題，影響民眾得到治療的機會。美國民主黨前總統參選人、參議員桑德斯（Bernie Sanders）就曾要求聯邦政府調查三大胰島素生產商壟斷貨源導致藥價高企的問題。

（衛報）