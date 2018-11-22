歐美忌俄 國際刑警選出韓裔主席 憂克宮公器私用 抗拒俄候選人

接替孟宏偉至2020年

國際刑警組織194個成員國代表昨日投票選新主席，接替9月起失蹤、其後被中國政府指控違法而扣查和辭去主席一職的中國籍主席孟宏偉，最終57歲國際刑警署理主席金鍾陽獲得超過三分二選票當選，他將履行孟宏偉剩下的任期至2020年。他在選舉後說：「我們的世界正面臨前所未有的變化，這對公共安全構成巨大挑戰。為了克服它，我們需一個清晰的願景：需要建立一條通向未來的橋樑。」金鍾陽是歷來擔任此職的第5名亞洲人。

金鍾陽任職韓警界逾20年

金鍾陽曾出任韓國首爾地方警察廳保安部長和京畿道地方警察廳廳長等要職，2015年退休前任職韓國警界超過20年。他於2015年起擔任國際刑警執行委員會亞洲區代表及國際刑警高級副主席。

國際刑警主席主要是象徵意義，日常運作由德國籍秘書長斯托克（Jurgen Stock）負責，但主席仍具有一定影響力。金鍾陽參選獲美英政府支持，美國國務卿蓬佩奧周二說：「我們鼓勵所有尊重法治的國際刑警成員國及組織，選出一名正直的領導人，我們認為金鍾陽就是這樣的人。」英國外交部國務大臣鮑德溫（Harriet Baldwin）周二亦向國會表示，倫敦政府會支持金鍾陽競逐主席。

俄被指濫發紅色通緝令遏異己

俄裔候選人普羅科普丘克（Alexander Prokopchuk）原本呼聲較高，他是現任國際刑警4名副主席之一，曾在俄內政部工作。美英及人權組織擔心，一旦他當選，俄國可能進一步濫用「紅色通緝令」拘捕流亡異見者。有批評者稱，普氏在出任國際刑警的俄羅斯代表時，曾濫用紅色通緝令針對異見人士。美國兩黨聯邦參議員本周發表公開信，表示揀選普氏為主席相當於「引狼入室」，他們寫道：「俄羅斯一再濫用國際刑警組織達至目的，騷擾政治對手、異見人士及記者。」俄羅斯總統發言人駁斥有關信件是企圖干預投票。

俄羅斯異見人士英國籍富豪布勞德（Bill Browder）及前石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），過去都曾是俄申發紅色通緝令追捕的目標。布勞德是倫敦的基金經理，曾是俄羅斯最大海外投資者之一。他曾僱用俄律師馬格尼茨基調查一宗涉及2.3億美元的金融詐騙案，馬格尼茨基後來遭俄警囚禁期間死亡。布勞德此後一直游走歐美高調批評俄羅斯，2012年游說華府通過以馬格尼茨基命名的法案，專門制裁侵犯人權的俄羅斯人，成為普京眼中釘。他指摘俄6次濫用紅色通緝令對付他。

（綜合報道）