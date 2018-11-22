美F-35「大象漫步」軍演 向中俄示威

每20至40秒起飛 考團隊合作

演習周一（19日）於猶他州希爾空軍基地舉行，第388戰機聯隊及第419戰機聯隊派出35架F-35A戰機參與。「大象漫步」（elephant walk）是空軍術語，形容多架軍機起飛前以最小的間距首尾相連滑行，以便最短時間起飛最多架軍機。除了具有戰術價值外，也被視為空軍展示實力的方式。今次參與的戰機以每20至40秒的間距在單一跑道上起飛，之後組成不同隊形飛行。空軍發言人稱，演習旨在展示空軍有能力隨時派遣任何數量的戰機，實行針對地面或空中目標的國防任務。由於安排來自不同戰機隊的軍機同時起飛相當具挑戰性，有助評估維修人員、機師及指揮團隊的能力。

美軍正積極加強空軍部隊的機動性，國防部長馬蒂斯上月下令明年內80%軍機須準備好隨時執勤，上月首次為美軍執行戰鬥任務的F-35尤受注目。目前美軍有91架F-35，國際盟友共有28架，另外22架則售予其他國家。美軍亦已訂購逾2000架各型號的F-35，供陸上基地或航母搭載。

美媒：殲-20蘇-57暫難匹敵

雖然中國及俄羅斯均分別致力推動第五代戰機研發，試圖與F-35競爭，但美國新聞網站商業內幕（Business Insider）分析認為，中俄的新一代戰機仍未足以與F-35匹敵。例如中國的殲-20仍未開發出適用的引擎，令飛行表現大打折扣，無法落實超音速巡航。專家估計，目前解放軍只有約20架殲-20，且料屬量產前的測試機，尚未具備戰力。

至於蘇-57目前估計只有12架，亦未選定最終採用的引擎。雖然俄方曾宣稱戰機已在敘利亞執行戰鬥任務，但專家認為該任務無從驗證戰機的戰力。俄國軍方亦暫未有為任何軍團訂購蘇-57。外國專家認為，雖然中俄分別宣布殲-20與蘇-57已形成戰力，但相信只屬公關戰。

（CNN/商業內幕）